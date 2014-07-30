Объем реализации промпродукции в Украине вырос на 5%

Объем реализации промышленной продукции в Украине в январе-июне 2014 года составил 575,807 млрд грн, что на 27,404 млрд грн, или на 4,99%, больше показателя за аналогичный период 2013 года, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По информации Госстата, данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя.

Объем реализации промпродукции в перерабатывающей промышленности, на которую в отчетном периоде пришлось 67,1% всего объема реализации, составил 386,174 млрд грн, что на 6,8%, или на 24,495 млрд грн, больше, чем годом ранее.

Объем реализации в поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха (19,3% общего объема) составил 105,258 млрд грн, что на 6,6%, или на 6,06 млрд грн, меньше объема за аналогичный период прошлого года.

В добывающей промышленности и разработке карьеров (14,1% всего объема) объем реализации составил 81,447 млрд грн, что на 13,66%, или на 9,794 млрд грн, больше аналогичного прошлогоднего показателя.

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Наибольший объем реализованной продукции приходится на Днепропетровскую область – 110,216 млрд грн, Донецкую область – 102,101 млрд грн, Полтавскую область – 37,594 млрд грн и город Киев – 40,057 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, объем реализации промпродукции в Украине в январе-мае 2014 года составил 469,840 млрд грн, что на 2,5% больше показателя за аналогичный период 2013 года.

В 2013 году объем реализации промпродукции в Украине составил 1,109 трлн грн, что на 0,62% больше объема 2012 года.