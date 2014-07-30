Кабмин хочет увеличить рентную плату за добычу железной руды с 5 до 8%

Кабинет министров Украины, после того как народные депутаты 24 июля отказались поддержать проект изменений в Налоговый Кодекс, 30 июля внес доработанный законопроект, в котором размер рентной ставки за добычу железной руды повышается с 5 до 8% от ее стоимости, тогда как в первоначальном документе правительство увеличивать этот платеж не планировало.

Соответствующая инициатива правительства закреплена в проекте закона №4309, зарегистрированном в Верховной Раде.

«Установить, что плата за пользование недрами для железной руды взимается в размере 8% от ее стоимости с учетом содержания химически чистого металла», - говорится в пояснительной записке к документу.

Отмечается, что эти, а также другие изменения в Налоговый кодекс, предлагаемые правительством, увеличат поступления в бюджет и обеспечат справедливость в налогообложении.

Как сообщал УНИАН, в конце марта Верховная Рада Украины поддержала антикризисные законопроекты, предлагаемые правительством, в которых увеличивалось налогообложение бизнеса. Среди изменений были внесены поправки в Налоговый кодекс по размерам рентных платежей за добычу железной руды. Так, с апреля они составляют 5% от стоимости товарной продукции, тогда как до этого горнорудные предприятия перечисляли государству 3,64 грн с тонны добытой руды.

28 июля премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что правительство обложило налогами только одного олигарха Рината Ахметова (контролирует группу «Метинвест», которая владеет 4-мя из 8 украинских ГОКов). При этом Яценюк подчеркнул, что пополнять бюджет должны и другие состоятельные бизнесмены.

Однако экс-министр промполитики Валерий Мазур рассказал, что добыча руды является чрезвычайно прибыльным бизнесом в Украине, а для увеличения доходов в бюджет нынешняя рентная ставка должна быть увеличена до 10-15%, что приведет ее размер к существующему в других странах.

При этом он отметил, что владельцы украинских горно-обогатительных комбинатов нашли схему снижения рентных платежей, тем самым увеличивая свои доходы даже при установлении с апреля 5%-й ренты от стоимости товарной продукции. По словам Мазура, для снижения рентных отчислений внутри ГОКа создается два предприятия – по добыче руды и ее обогащению. При этой схеме первое предприятие продает руду из карьера как готовую продукцию на обогатительную фабрику по 40 грн за тонну, перечисляя в бюджет рентный платеж по 5%-ой ставке в 2 гривны за тонну – что почти вдвое ниже даже старых рентных платежей. В то же время горно-обогатительная фабрика продает руду по 100 долларов за тонну, а ренты уже не платит, поскольку руду она не добывала.

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Справка УНИАН. В Украине находится 8 крупных горно-обогатительных комбинатов, которые ежегодно добывают около 80 млн тонн руды для отечественной металлургической промышленности, а также продают руду за рубеж.

Наибольшее количество ГОКов - Северный, Южный, Центральный, Ингулецкий находятся во владении горно-металлургической группы «Метинвест» Рината Ахметова и Вадима Новинского.

Компании Ferrexpo Константина Жеваго принадлежит Полтавский и Еристовский ГОКи.

Российской группе «ЕВРАЗ» принадлежит ГОК «Сухая Балка», и еще один ГОК находится во владении меткомбината «АрселорМиттал Кривой Рог».

Горно-металлургические предприятия Украины в первом полугодии увеличили выручку от экспорта железорудного сырья (ЖРС) на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 1,897 млрд долл. За 6 месяцев было экспортировано 19,595 млн тонн ЖРС, доля которого в общем объеме валютной выручки от экспорта составила 5,54%.