Украина готовится создать зоны свободной торговли с Канадой и Узбекистаном

Министерство экономического развития и торговли Украины ведет подготовку к созданию зон свободной торговли нашей страны с Канадой и Узбекистаном, что станет очередным шагом на пути к диверсификации рынков сбыта отечественной продукции.

Об этом в комментарии УНИАН заявил министр экономразвития Павел Шеремета.

«Идут переговоры с разными странами о создании зоны свободной торговли. Это то, что мы можем сделать, и должны сделать. Это Северная Америка, вчера был разговор об одной из стран Центральной Азии», - сказал Шеремета.

На уточняющий вопрос, о каких именно странах идет речь, он уточнил, что это Канада и Узбекистан, с делегатами которых министр вел переговоры в июле.

По словам Шереметы, зоны свободной торговли с этими странами могут быть созданы уже в течении года, так как расширение сбыта отечественных товаров за рубежом в условиях сокращения товарооборота с Россией является приоритетной задачей.

«Мы говорим об ускоренном режиме, об ускоренной дорожной карте, то есть это меньше года», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 27 июня Украина и Европейский Союз завершили подписание Соглашения об ассоциации в полном объеме, которое предусматривает создание глубокой и всеобъемлющей зоны свободной торговли и снижение тарифных барьеров между сторонами.

Украина обязана постепенно снижать импортные пошлины в течение 5, а по некоторым товарам 10 лет, в то время как ЕС открыл свой рынок для Украины в режиме автономных торговых преференций еще до подписания соглашения.

30 июля министерство экономического развития Российской Федерации разработало проект постановления правительства, которым вводятся пошлины на ввоз в Россию товаров украинского происхождения.