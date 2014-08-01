Шеремета рассказал, как Украина готовится к вводу Россией пошлин на наши товары

Украина готовилась к возможному вводу российскими властями пошлин на ввоз на территорию страны украинских товаров, и разрабатывает пути переориентации на другие рынки.

Об этом в комментарии УНИАН заявил министр экономического развития и торговли Украины Павел Шеремета.

«Мы очевидно давно готовимся к этому. Уже проведен ряд исследований, ряд совещаний, идут постоянные беседы с предпринимателями о возможности переориентации на другие рынки», - заявил Шеремета.

По его словам, от введения Россией пошлин пострадают не столько определенные отрасли экономики, сколько отдельные предприятия, которые были полностью ориентированы на этот рынок.

«Это те предприятия, которые были слишком сильно завязаны на один рынок, очевидно, это не является хорошей стратегией. Они более уязвимы и не важно, какая это область», - сказал Шеремета.

В то же время, министр выразил уверенность, что большинство украинских предприятий смогут переориентироваться на другие рынки, а правительство окажет им в этом полное содействие.

«Мы думаем об экспортно-кредитном агентстве, об информационных линиях, о торговых миссиях, которые смогут продвигать украинские товары и услуги», - отметил он.

«Это (переориентация экспорта – УНИАН) является более легкой задача, чем военные действия и удержание нашей территории от сами знаете кого. Мы сможем это сделать», - подчеркнул Шеремета.

Как сообщал УНИАН, 30 июля министерство экономического развития Российской Федерации разработало проект постановления правительства, которым вводятся пошлины на ввоз в Россию товаров украинского происхождения.

Согласно проекту, пошлины вводятся «в размере ставок единого таможенного тарифа Таможенного союза (ставок режима наиболее благоприятствуемой нации)".

Режим наибольшего благоприятствования, который у России существует с теми странами, с которыми не заключены соглашения о свободной торговле, предполагает установление средневзвешенного тарифа на поставки товаров (сейчас около 7,8%).

Справка УНИАН. Российская Федерация традиционно является крупнейшим потребителем украинских товаров, хотя ее доля в отечественном экспорте неуклонно снижается, что обусловлено введением административных ограничений российскими властями. Так, в мае текущего года поставки в эту страну сократились на 28,5% по сравнению с маем прошлого - до 960 млн долл, что составило 19% украинского экспорта.

Поставки украинских товаров в Польшу за этот период выросли на 36,4% - до 248,6 млн долл, в Германию – на 17% до 149,3 млн, в Италию – на 41% до 229,2 млн, в Венгрию – на 11,7% до 134 млн долл. В целом, по итогам первых 5 месяцев года объем поставок отечественных товаров в ЕС вырос по сравнению с 2013 годом на 15,3% и составил треть от общего экспорта.