«Антонову» назначили нового руководителя

Новым руководителем государственного авиастроительного предприятия «Антонов» назначен Сергей Меренков.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства промышленной политики Украины.

"Согласно решению правительства, Министерство промышленной политики Украины, как орган управления объектом государственной собственности, назначило Меренкова Сергея Вадимовича руководителем ГП "Антонов", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, исполнение обязанностей президента-генерального конструктора госпредприятия "Антонов" с 1 августа 2014 года возложено на Меренкова в соответствии с приказом Минпромполитики от 24 июля 2014 года №47-д.

До этого должность президента-генерального конструктора занимал Дмитрий Кива, отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 14 апреля Кабинет министров уволил Киву с должности главы правления государственного предприятия «Антонов». Кива занимал данный пост с мая 2005 года.

Несколько тысяч рабочих концерна "Антонов" пикетировали АП с требованием прекратить вмешательство в работу предприятия "Антонов", а также отменить распоряжение Кабмина об освобождении Кивы с должности председателя правления государственного авиастроительного концерна "Антонов".

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Антонов» создано путем присоединения ГП «Киевский авиационный завод «Авиант» к ГП «Авиационный научно-технический комплекс имени Антонова» (АНТК) в июле 2009 года, а в январе 2010 года ГП «АНТК им. Антонова» было переименовано в ГП «Антонов».

В числе разработок ГП «Антонов» - самолеты Ан-148, Ан-158, Ан-124, Ан-70, Ан-140.

В состав ГП «Антонов» также входят авиатранспортное подразделение – национальный авиаперевозчик авиакомпания «Авиалинии Антонова», которая обеспечивает доставку различных грузов по всему миру, и филиал «Серийный завод «Антонов», где налажено серийное производство самолетов «Антонов».