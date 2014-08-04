Fitch подтвердил рейтинг «Метинвеста» на уровне "ССС"

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы «Метинвест» на общестрановом уровне «ССС» с негативным прогнозом, говорится в сообщении агентства.

«Рейтинги по-прежнему сдерживаются суверенным рейтингом Украины «CCC». При этом, без учета сдерживающего влияния суверенного рейтинга, Fitch оценивает текущий операционный и финансовый профиль «Метинвеста» несколько выше – на уровне «B-»», - говорится в сообщении.

Аналитики агентства отмечают, что на текущий момент компания испытывает сложности с доступом на международные рынки капитала и это может повлечь трудности с погашением корпоративного долга, а именно облигаций на сумму 500 млн долл. и других обязательств, необходимых к выплате в 2015 году, объем которых, по данным Fitch, составляет 800 млн долл.

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В то же время, как сообщается, рейтинги по-прежнему подкрепляются позицией компании как ведущего интегрированного производителя стали и железной руды в Украине с низкими затратами. «Несмотря на нестабильную геополитическую ситуации в Украине, «Метинвест» сумел поддержать стабильную операционную деятельность и улучшить финансовые позиции. Компания является одним из крупнейших в СНГ производителем стали и железной руды с низкозатратной производственной базой и самообеспеченностью железной рудой на 200% и коксующимся углем на 55%», - подчеркнули в Fitch.

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В этой связи агентство прогнозирует, что финансовые показатели холдинга останутся стабильными в 2014-2015 годах. Однако это не означает, что компания не будет подвержена общегосударственным рискам, а именно – усилению политического и экономического давления и возможности дефолта по государственному долгу Украины.

Справка УНИАН. Группа «Метинвест» - международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Основными акционерами «Метинвеста» являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,25%) и «Смарт Холдинг» бизнесмена Вадима Новинского (23,75%).