«Лугансктепловоз» приостановил работу из-за отсутствия электричества

Крупнейший в Украине и Восточной Европе производитель тягового подвижного состава для железных дорог «Лугансктепловоз» с понедельника, 4 августа, приостановил работу из-за отсутствия электричества.

Как сообщил УНИАН представитель предприятия, решение о временной приостановке работы завода было принято из-за постоянного отсутствия в Луганске и, соответственно, на предприятии электричества.

Также «Лугансктепловоз» последние месяцы испытывал проблемы с доставкой комплектующих, и имел проблемы с рабочим процессом из-за периодических обстрелов.

На предприятии в цехах выбиты стекла, частично разрушены из-за снарядов стены и крыши. Работникам приходилось не раз скрываться в бомбоубежищах. В настоящее время все работники предприятия отпущены в отпуск.

Как сообщалось, с 3 августа из-за артобстрелов Луганск отключен от электроэнергии, в городе отсутствуют свет, вода, не работают мобильная и городская телефонная связь.

С утра 4 августа продолжается обстрел жилых кварталов из тяжелой артиллерии. Также обстрелу подвергаются объекты социальной сферы Луганска.

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Справка УНИАН. ПАО «Лугансктепловоз» - крупнейшее предприятие Украины, специализирующееся на выпуске магистральных и маневровых тепловозов, электровозов, электропоездов постоянного и переменного тока, дизель-поездов.

ЗАО «Трансмашхолдинг» через ЗАО «Управляющая компания «Брянский машиностроительный завод» контролирует 76% акций «Лугансктепловоза».

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«Лугансктепловоз» планирует в 2014 году поставить Российским железным дорогам 332 секции локомотивов, а также до 2017 года поставить Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») 300 грузовых электровозов постоянного и переменного тока на сумму около 12 млрд грн.

В 2013 году предприятие увеличило производство тепловозных секций по сравнению с 2012 годом в 1,6 раза - до 183 единиц.

«Лугансктепловоз» в 2013 году нарастил чистую прибыль по сравнению с 2012 годом в 4,1 раза - до 158,28 млн грн с 38,72 млн грн.