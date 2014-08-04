«Метинвест» приостанавливает прием новых заказов на металлопродукцию

Международная горно-металлургическая группа «Метинвест» снижает объемы производства на своих меткомбинатах, а также приостановила прием новых заказов на металлопродукцию в связи с боевыми действиями на Донбассе, сообщили УНИАН в компании.

«В связи со сложной ситуацией предприятия «Метинвеста» были вынуждены сократить объем производства стали», - сказали в пресс-службе «Метинвеста»

В то же время в компании сообщили о достаточном количестве заказов на материал августовского и сентябрьского производства.

«Поэтому до прояснения ситуации было принято решение приостановить прием новых заказов и сфокусироваться на выполнении уже заключенных контрактов», - отметили в пресс-службе.

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При этом в компании не уточнили перечень предприятий группы, которые сокращают производство из-за остановки приема новых заказов.

Как сообщал УНИАН, с 15 апреля на Донбассе проводится антитеррористическая операция против террористов, вооружаемых и финансируемых Россией, которые захватывают заложников, обстреливают жилые кварталы, а также уничтожают инфраструктуру городов Донецкой и Луганской областей. В начале июля украинские силовики освободили от террористов несколько городов региона, при этом военные продолжают вести операцию до полной очистки Донбасса от боевиков.

Справка УНИАН. «Метинвест» – крупнейший в Украине и один из крупнейших в СНГ производителей железорудного сырья и стали. Основными акционерами «Метинвеста» являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,24%) и группа компаний «Смарт-Холдинг» Вадима Новинского (23,76%).

В металлургический дивизион компании входят 11 предприятий, среди которых украинские: меткомбинат «Азовсталь», Мариупольский меткомбинат им. Ильича, Енакиевский металлургический завод, Харцызский трубный завод, а также Авдеевский коксохимический завод.

В состав горнодобывающего дивизиона входят предприятия по производству железорудного и флюсодоломитного сырья: Северный, Южный, Ингулецкий, Центральный горно-обогатительные комбинаты и Комсомольское рудоуправление, а также угледобывающие предприятия: «Краснодонуголь» и United Coal Company (США).