Горнорудная компания Ferrexpo увеличила прибыль на 65%

Швейцарская компания Ferrexpo, контролирующая в Украине Полтавский и Еристовский горно-обогатительные комбинаты, в январе-июне 2014 года увеличила чистую прибыль на 65,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 208 млн долл. с 125,9 млн долл., говорится в отчете компании.

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Также сообщается, что показатель EBITDA компании (прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной амортизации) за первое полугодие вырос на 31,6% - до 321,1 млн долл. В свою очередь прибыль до налогообложения увеличилась на 65,1% - до 247,6 млн долл.

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Валовая выручка компании в первом полугодии составила 758,9 млн долл., что на 2% меньше показателя первого полугодия прошлого года.

В связи с девальвацией гривни за 6 месяцев 2014 года на 48% по отношению к доллару до 11,82 грн/долл. (по состоянию на 30 июня), операционные расходы Ferrexpo, в том числе затраты на производство, логистику и другие издержки, снизились на 10,4 долл./тонну продукции.

В компании отмечают, что боевые действия на востоке Украины не оказали влияния на производственную деятельность ГОКов Ferrexpo.

Как сообщал УНИАН, Ferrexpo в январе-июне 2014 года увеличила объем производства окатышей на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 5,369 млн тонн. В частности, производство окатышей из собственной руды увеличилось на 2,5% - до 5,2 млн тонн, а из давальческого сырья сократилось на 3,2% - до 155,7 тыс. тонн.

Справка УНИАН. Зарегистрированная в Швейцарии компания Ferrexpo AG является крупнейшим в СНГ производителем и экспортером сырья для металлургической промышленности окатышей. Ей принадлежит 97,31% акций Полтавского ГОКа.

Основными потребителями выпускаемой компанией продукции являются металлургические комбинаты Европы, Китая, Индии, Японии и других стран.

Акции Ferrexpo, крупнейшим акционером которой является украинский бизнесмен Константин Жеваго, котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи.

Ferrexpo в 2013 году увеличила общий объем производства окатышей по сравнению с 2012 годом на 11,6% - до 10,813 млн тонн.

Чистая прибыль компании за 2013 год составила 263,8 млн долл., что на 20,7% больше, чем годом ранее.