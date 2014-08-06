Бизнес Ахметова не платит Украине за потребленные ресурсы - СМИ
В условиях огромного дефицита бюджета государство фактически разрешает одной из крупнейших энергогенераций не рассчитываться по долгам.
Теплогенерации Ахметова получают право не платить государству за потребленные ресурсы, пишет Экономическая правда.
Между компанией "Захидэнерго" (находится под контролем ДТЭК Ахметова) и государственным "Углем Украины" есть договоренности о реструктуризации задолженности на сумму 397 млн грн за поставленный на предприятие уголь. По данным издания, возвращать долги компания Ахметова сможет на протяжении 10 лет по ставке до 10%. Однако в официальном ответе ДТЭК на запрос ЭП значится уже другой срок - 20 лет.
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По сути дела, рассрочка на 10 или на 20 лет - это прощение долга. Процентная ставка существенно ниже ожидаемой инфляции. За десятилетие или два рост цен полностью "съест" не только проценты, но и саму сумму кредита. А если произойдет девальвация, ДТЭК "отобьет" долг в кратчайший срок.
Подобные условия для бизнеса донецкого олигарха – явно не следствие военных действий на его малой родине. Запад Украины, где базируется "ДТЭК Захидэнерго", не охвачен вооруженными конфликтами.
Очевидно, нет проблем у "ДТЭК Захидэнерго" и с платежной дисциплиной клиентов. Пятая по величине энергогенерирующая компания Украины с установленной мощностью 4707,5 МВт активно продает электроэнергию на экспорт в страны Европы.
Налицо очевидный цинизм как госчиновников, так и самого Ахметова. В условиях огромного дефицита бюджета, который является главным аргументом для властей в процессе повышения тарифов на электро- и тепловую энергию для населения, государство фактически разрешает одной из крупнейших энергогенераций не рассчитываться по долгам.
Скорее, подобные условия реструктуризации долга перед госпредприятием – иллюстрация междусобойчика, который имеют между собой ДТЭК и "Уголь Украины". А еще они сигнализируют о сокращении влияния "семьи" на рынок угля после бегства из страны Виктора Януковича с сотоварищами.