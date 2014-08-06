Бизнес Ахметова не платит Украине за потребленные ресурсы - СМИ

Теплогенерации Ахметова получают право не платить государству за потребленные ресурсы, пишет Экономическая правда.

Между компанией "Захидэнерго" (находится под контролем ДТЭК Ахметова) и государственным "Углем Украины" есть договоренности о реструктуризации задолженности на сумму 397 млн грн за поставленный на предприятие уголь. По данным издания, возвращать долги компания Ахметова сможет на протяжении 10 лет по ставке до 10%. Однако в официальном ответе ДТЭК на запрос ЭП значится уже другой срок - 20 лет.

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По сути дела, рассрочка на 10 или на 20 лет - это прощение долга. Процентная ставка существенно ниже ожидаемой инфляции. За десятилетие или два рост цен полностью "съест" не только проценты, но и саму сумму кредита. А если произойдет девальвация, ДТЭК "отобьет" долг в кратчайший срок.

Подобные условия для бизнеса донецкого олигарха – явно не следствие военных действий на его малой родине. Запад Украины, где базируется "ДТЭК Захидэнерго", не охвачен вооруженными конфликтами.

Очевидно, нет проблем у "ДТЭК Захидэнерго" и с платежной дисциплиной клиентов. Пятая по величине энергогенерирующая компания Украины с установленной мощностью 4707,5 МВт активно продает электроэнергию на экспорт в страны Европы.

Налицо очевидный цинизм как госчиновников, так и самого Ахметова. В условиях огромного дефицита бюджета, который является главным аргументом для властей в процессе повышения тарифов на электро- и тепловую энергию для населения, государство фактически разрешает одной из крупнейших энергогенераций не рассчитываться по долгам.

Скорее, подобные условия реструктуризации долга перед госпредприятием – иллюстрация междусобойчика, который имеют между собой ДТЭК и "Уголь Украины". А еще они сигнализируют о сокращении влияния "семьи" на рынок угля после бегства из страны Виктора Януковича с сотоварищами.