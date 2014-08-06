Россия переводит свою оборонку на китайскую микроэлектронику

Предприятия ракетно-космической отрасли и оборонно-промышленного комплекса России в ближайший календарный год собираются закупить в КНР партии электронно-компонентной базы (ЭКБ) объемом приблизительно $1 млрд.

Как рассказал «Известиям» источник, близкий к Роскосмосу, в следующие 2–2,5 года, пока российская промышленность не освоит выпуск ЭКБ необходимых номиналов категорий space и military, планируются закупки такой продукции в Китае на несколько миллиардов долларов.

Читайте такжеСтраны ЕС введут штрафы за невыполнение санкций против России"Мы работаем с Китайской аэрокосмической научно-промышленной корпорацией (China Aerospace Science and Industry Corp., CASIC. — «Известия»), — говорит собеседник «Известий». — Входящие в нее институты уже предоставили нам несколько десятков позиций, которые являются либо прямой альтернативой, либо с незначительными изменениями, тех элементов, которые мы не сможем закупать из-за введенных США санкций (в виду ситуации в Украине). Перед тем как начать масштабные закупки, мы сейчас переводим техническую документацию и тестируем изделия на предмет их соответствия заявленным характеристикам по восприимчивости к температурам, вибрации, воздействию тяжелых заряженных частиц".

Читайте такжеПравительство Японии одобрило введение новых санкций против РоссииНа сегодняшний день российская космическая промышленность и ОПК компонентную базу из Китая не используют. Однако возможность ее применения стала изучаться еще в прошлом году, когда американцы дали «предупредительный залп», отказавшись продавать ИСС элементную базу для космического аппарата «Гео-ИК-2». Отказ последовал вслед за скандалом, связанным с Эдвардом Сноуденом, как раз тогда Россия отказалась выдавать его американцам.

Читайте такжеПутин в разговоре с Обамой назвал контрпродуктивными санкции США"Европейцы пока поставляют всё без проблем, кроме устройств ЦАП-АЦП (цифро-аналоговые преобразователи, аналогово-цифровые преобразователи. — «Известия»), — говорит источник. — На приобретение ЦАП-АЦП нужно получать специальную лицензию в европейской инстанции. Но с этим тоже пока проблем нет, мы закупаем европейскую продукцию, в том числе от крупнейшего производителя ЭКБ в Европе — ST Microelectronics".