"АвтоКрАЗ" может открыть предприятие для сборки грузовиков в Боливии

Единственный в Украине производитель большегрузных автомобилей «АвтоКрАЗ» (Кременчуг, Полтавская обл.) может открыть сборочное предприятие автомобилей "КрАЗ" на территории Многонационального Государства Боливия для сборки гражданских и военных грузовиков, сообщила пресс-служба "АвтоКрАЗа".

По данным пресс-службы, во время посещения на минувшей неделе Боливии руководители внешнеторговой фирмы «КрАЗ» провели ряд встреч с руководством Министерства промышленности и экономики, Министерства общественных работ, главнокомандующим армии, а также парламентским комитетом по промышленности.

По итогам переговоров сторонами был достигнут ряд договоренностей, в частности о продолжении развития сотрудничества по реализации сборочного проекта автомобилей "КрАЗ", говорится в сообщении.

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Кроме того, представители Боливии отметили, что крупноузловая сборка многотоннажных грузовиков - ключевой проект для боливийского государства, который очень актуален в связи с курсом президента страны Эво Моралеса на индустриализацию государства и развитие высоких технологий. Грузовики "КрАЗ", сделанные в Боливии, не только удовлетворят спрос внутреннего рынка, но и обеспечат потребности Латинской Америки в большегрузной технике, сказано в сообщении.

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Учитывая положительный опыт создания сборочных производств во Вьетнаме и на Кубе, а также высокие компетенции "КрАЗа" в вопросах крупноузловой сборки, обе стороны рассчитывают на успешное осуществление этого проекта, подытожила пресс-служба.

Справка УНИАН. Компания «АвтоКрАЗ» выпускает 33 основных моделей и почти 260 модификаций и комплектаций крупнотоннажной автотехники.

«АвтоКрАЗ» в 2013 году по сравнению с 2012 годом увеличил выпуск автомобилей на 15% - до 930 автомобилей.