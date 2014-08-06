На Львовщине предлагают национализировать завод родственников одиозного постпреда России в ООН Чуркина

Во Львове местные депутаты составили список из 170 компаний, которыми обладают в области россияне, и предлагают правительству разработать законопроект, который позволит национализировать собственность, принадлежащих враждебным к Украине лицам, говорится в сюжете ТСН. 19:30.

Как не странно, во Львове нашлось предприятие, которое принадлежит семье российского ястреба в ООН Виталия Чуркина - Львовский автобусный завод.

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"Эти братья Чуркины являются племянниками известного дипломата Чуркина, который является представителем РФ в ООН. Его высказывания против Украины мы все слышали, какие они есть украинофобские, поэтому мы будем первым предлагать к национализации именно Львовский автобусный завод", - говорят львовские депутаты. Как уже ранее сообщалось, украинские санкции коснутся российских политиков и звезд, которые поддержали аннексию Крыма.