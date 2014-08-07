В Украине выросли цены производителей промпродукции

Цены производителей промышленной продукции в Украине в июле по сравнению с июнем 2014 года выросли на 2,7%, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По информации Госстата, данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя.

Согласно сообщению, в годовом выражении (по сравнению с июлем 2013 года) цены производителей промпродукции выросли на 22,5%, с начала года (июль 2014 года к декабрю 2013 года) - на 21,2%.

Как сообщал УНИАН, цены производителей промпродукции в Украине в июне по сравнению с маем 2014 года выросли на 3,6%, по сравнению с июнем 2013 года - на 15,9%, с начала года, к декабрю 2013 года, - на 18%.

Читайте такжеВ Европе продолжают снижаться цены промпроизводителей

В 2013 году цены производителей промпродукции в Украине выросли на 1,7%.