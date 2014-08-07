Меткомбинаты Таруты на грани остановки из-за нехватки кокса

Днепровский меткомбинат им. Дзержинского и Алчевский меткомбинат, входящие в корпорацию «Индустриальный союз Донбасса» (ИСД), находятся на грани остановки из-за нехватки кокса на складах предприятий.

Об этом сообщается на сайте ДМК им. Дзержинского со ссылкой на генерального директора Максима Завгороднего.

«Ситуация по коксу настолько тяжелая, что мы должны были бы приостановить производство вообще как таковое. Алчевск остановился, у нас из трех доменных печей работает одна – на 75% мощности», - цитирует пресс-служба Завгороднего.

Он отметил, что на ж/д станции Дебальцево все заминировано боевиками и рабочих нет. Алчевский комбинат, чтобы не остановить коксовую батарею, сделал себе одну железнодорожную ветку и тепловозной тягой доставляет уголь.

«Если батарея остынет – Алчевский металлургический комбинат потеряет основные фонды. Как итог - будет решаться вопрос с Алчевским меткомбинатом, затем – с нашим», - сказал гендиректор ДМК.

По его словам, в таких условиях российская горно-металлургическая компания «ЕВРАЗ» передала Алчевскому меткомбинату 20 тыс. тонн кокса, который позволяет в таком режиме одной доменной печью «дожить» до того момента, когда доедет покупной кокс из России.

Кроме того он сообщил, что компании «Алтайкокс» и «Кокс» (Кемерово, Россия) грузят по 30 тыс. тонн кокса, который поступит на комбинат 14 августа, и с этой даты комбинат до конца месяца сможет работать на полную мощность.

Гендиректор ДМК подчеркнул, что в настоящее время с "Баглейкокса" на ДМК им. Дзержинского поставляется около 850 тонн кокса, с другого коксохимзавода "ЕВРАЗА" - около 320 тонн кокса в сутки, однако этого не достаточно.

«Сейчас комбинат ведет переговоры с коллегами из группы «Метинвест» относительно сотрудничества с «ЕВРАЗ «Днепродзержинский коксохимический завод», который поставлял кокс в Мариуполь. Проблема такая же – кокс невозможно туда доставить. Поэтому, скорее всего, мы достигнем каких-то договоренностей в ближайшие дни, и кокс, который у них есть, они будут отдавать нам», - добавил Завгородний.

Читайте такжеТарута призвал сепаратистов "вернуть украденное"

Он отметил, что перебои с поставками кокса – это временное явление. Но даже в таких условиях рабочие будут получать зарплату, однако премии будут отменены, поскольку план производства не выполняется.

Как сообщал УНИАН, с 15 апреля на Донбассе проводится антитеррористическая операция против террористов, вооружаемых и финансируемых Россией, которые захватывают заложников, обстреливают жилые кварталы, а также уничтожают инфраструктуру городов Донецкой и Луганской областей. В начале июля украинские силовики освободили от террористов несколько городов региона, при этом военные продолжают вести операцию до полной очистки Донбасса от террористов.

Справка УНИАН. Корпорация «Индустриальный союз Донбасса» принадлежит главе Донецкой ОГА Сергею Таруте, бизнесмену Олегу Мкртчану, а также группе неизвестных российских инвесторов. В состав корпорации входят Алчевский меткомбинат, Днепровский меткомбинат им. Дзержинского и Днепропетровский трубный завод.