Медведев грозит ввести защитные меры в машиностроении в ответ на санкции

Премьер-министр России Дмитрий Медведев грозит ввести защитные меры в авиастроении, автомобилестроении, судостроении в ответ на санкции Запада.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на заседании правительства России.

Читайте такжеМедведев поручил таможне заблокировать поставки товаров из стран, которые ввели санкции

«Мы потенциально готовы ввести защитные меры в авиастроении, судостроении, автомобильной промышленности и других отраслях. Но делать это будем осмысленно», - сказал Медведев.

По его словам, правительство понимает, насколько значимо сотрудничество в этой сфере, и реально оценивает собственные возможности РФ.