Медведев грозит ввести защитные меры в машиностроении в ответ на санкции
14:00, 07 августа 2014Промышленность
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Медведев грозит ввести защитные меры в авиастроении, автомобилестроении, судостроении в ответ на санкции Запада.
Reuters
Премьер-министр России Дмитрий Медведев грозит ввести защитные меры в авиастроении, автомобилестроении, судостроении в ответ на санкции Запада.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на заседании правительства России.
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«Мы потенциально готовы ввести защитные меры в авиастроении, судостроении, автомобильной промышленности и других отраслях. Но делать это будем осмысленно», - сказал Медведев.
По его словам, правительство понимает, насколько значимо сотрудничество в этой сфере, и реально оценивает собственные возможности РФ.
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