Украина не заменит российский газ углем собственной добычи - НПГ

Об этом сказал глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец во время круглого стола в рамках проекта «Восток+Запад», инициированного информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей канала «1+1».

«Мы не сможем сегодня заменить российский газ украинским углем. Потому что 9 шахт затоплены, 59 шахт остановлены и работают в режиме жизнеобеспечения – то есть откачивают воду, а 35 шахт работают с остановками», - сказал Волынец, ссылаясь на слова министра энергетики и угольной промышленности Юрия Продана.

Волынец также сообщил, что с полной загрузкой сейчас работают только 45 шахт, однако они не смогут обеспечить необходимые для страны объемы добычи угля.

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«Они не слишком мощные, потому что за последние годы в угольную отрасль не вкладывалось достаточное количество средств, чтобы обеспечить работу угольных шахт на полную мощность так, как они работают в мире», - отметил глава профсоюза.

При этом он сообщил, что Украина имеет запасов угля на 400 лет, тогда как в соседней Европе этих запасов хватит на 150 лет. Волынец подчеркнул, что в таких условиях государству не стоит спешить с планами по ликвидации и консервированию 55 действующих шахт.

Кроме того он сказал, что в условиях снижения добычи угля на востоке Украины правительству необходимо принять меры для увеличения его добычи на западе Украины.

Как сообщал УНИАН, с 15 апреля в Донбассе проводится антитеррористическая операция против вооруженных сепаратистов, которые захватывают заложников, обстреливают жилые кварталы, а также уничтожают инфраструктуру городов Донецкой и Луганской областей.

Террористы в течение 5 месяцев неоднократно захватывали админздания угольных предприятий, пытались украсть со складов предприятий взрывчатку, а также провоцировали шахтеров выступить против властей.

Справка УНИАН. Российский «Газпром» с 16 июня перевел Украину на предоплату поставок российского газа, снизив подачу топлива для украинских потребителей до нуля. При этом объемы добычи газа в Украине не смогут заменить поставки газа из России. Поэтому Украина разрабатывает реверсные маршруты поставок этого топлива из Европы.

В таких условиях правительство приняло решение максимально снизить использование природного газа в промышленности, а также жилищном секторе, для того, чтобы обеспечить украинцев теплом и горячей водой в зимний период.