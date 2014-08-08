КрАСЗ увеличил производство автомобилей более чем в три раза

Производственное объединение "Кременчугский автосборочный завод" ("КрАСЗ", Полтавская обл.) в январе-июле по сравнению с соответствующим периодом 2013 года увеличил производство автомобилей в 3,1 раза, или на 5009 авто — до 7349 единиц.

Читайте такжеКрАСЗ с 1 августа приостанавливает производство автомобилей

Об этом сказано в сообщении предприятия, переданном в горисполком Кременчуга.

По данным предприятия, с 1 августа завод приостановил выпуск автомобилей. Такое решение приняло руководство группы компаний «АИС», куда входит КрАСЗ.

«Система существующих тарифных норм делает импорт автомобилей более выгодным, чем производство. Собираемые на заводе ранее автомобили будут завозиться в страну в готовом виде», – сообщил директор завода Николай Черныш.

Справка УНИАН. Кременчугский автосборочный завод был основан в 1995 г.

Предприятие специализируется на крупноузловой сборке автомобилей, выполнении предпродажной подготовки, гарантийного и постгарантийного обслуживания автомобилей. Предприятие входит в группу компаний "АИС".

Группа компаний «АИС» - один из лидеров украинского автомобильного рынка. Основной вид деятельности – продажа новых легковых, коммерческих, грузовых автомобилей, спецтехники и автобусов.

КрАСЗ в 2013 году увеличил производство автомобилей в 2,7 раза — до 9049 шт.