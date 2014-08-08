Украина готовит новые санкции для недопущения модернизации вооруженных сил России
Нельзя поставлять оружие тем странам, которые потом используют его против независимых демократических государств, подчеркнул Яценюк.
Кабинет министров Украины после принятого Советом национальной безопасности и обороны месяц назад решения о запрете военно-технического сотрудничества с Россией инициирует новые санкции для недопущения модернизации вооруженных сил этой страны.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Арсений Яценюк заявил на пресс-конференции в Киеве.
«Новым решением, которое инициирует правительство Украины, будут введены новые меры, которые не будут давать стране-агрессору, а это Российская Федерация, модернизировать свои вооруженные силы», - сказал он.
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«Отдельно обращаюсь к нашим западным партнерам: нельзя поставлять оружие тем странам, которые потом используют это оружие против независимых демократических государств», - добавил Яценюк.
Премьер сообщил, что под санкции однозначно попадут товары двойного назначения. «Еще раз подчеркну, что товары двойного назначения, которые Россия может использовать против Украины или против любой другой страны в вооруженном конфликте, по предложению правительства должны попадать под санкции. Мы понимаем цену, которую заплатит Украина. Но мы уже заплатили высокую цену – человеческими жизнями. Жизнь не вернешь», - сказал глава правительства.