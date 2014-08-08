Украина готовит новые санкции для недопущения модернизации вооруженных сил России

Кабинет министров Украины после принятого Советом национальной безопасности и обороны месяц назад решения о запрете военно-технического сотрудничества с Россией инициирует новые санкции для недопущения модернизации вооруженных сил этой страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Арсений Яценюк заявил на пресс-конференции в Киеве.

«Новым решением, которое инициирует правительство Украины, будут введены новые меры, которые не будут давать стране-агрессору, а это Российская Федерация, модернизировать свои вооруженные силы», - сказал он.

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«Отдельно обращаюсь к нашим западным партнерам: нельзя поставлять оружие тем странам, которые потом используют это оружие против независимых демократических государств», - добавил Яценюк.

Премьер сообщил, что под санкции однозначно попадут товары двойного назначения. «Еще раз подчеркну, что товары двойного назначения, которые Россия может использовать против Украины или против любой другой страны в вооруженном конфликте, по предложению правительства должны попадать под санкции. Мы понимаем цену, которую заплатит Украина. Но мы уже заплатили высокую цену – человеческими жизнями. Жизнь не вернешь», - сказал глава правительства.