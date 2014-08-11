В России оценили замещение украинской продукции для ОПК в 50 млрд рублей

Программа импортозамещения украинской продукции в области оборонно-промышленного комплекса обойдется России порядка 50 млрд рублей, сообщил информированный источник «Известий» в правительстве.

Читайте такжеРоссия переводит свою оборонку на китайскую микроэлектронику В Минфин уже поступили поправки в ФЗ «О Федеральном бюджете на 2014-й год и плановый период 2015 и 2016 годов», подготовленные Минпромторгом. Высокопоставленный собеседник в Минфине считает запрошенную сумму «вполне реалистичной».

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Читайте такжеУкраина готовит новые санкции для недопущения модернизации вооруженных сил РоссииКак выяснили «Известия», перечень основной номенклатуры товаров уже составлен и согласован в профильных ведомствах. В него входит более 3 тыс. типов комплектующих, узлов и агрегатов, которые производят более 160 предприятий Украины. Все они были задействованы в изготовлении более 200 образцов ВВСТ (вооружения, военной и специальной техники).

Официальный комментарий в Минпромторге по этой теме предоставить отказались.