Военный эксперт: для модернизации армии нужно 5-7 лет и ежегодное вливание $1 млрд

- Сейчас много говорят о том, что украинская армия до сих пор не может зачисть террористов в Донбассе, оказать достойный отпор восточному агрессору только по той причине, что ОПК за годы независимости был доведен до «ручки». Так ли это? Что представляет собой на сегодня оборонно-промышленный комплекс Украины?

- Украинский оборонно-промышленный комплекс изначально был ориентирован на поставки комплектующих для военной техники, которая производилась, как правило, в центральной части Советского Союза - на территории нынешней России. ОПК также имел невысокие возможности по созданию конечных образцов вооружений и военной техники. Их выпускалось не более 8-12% от общего объема производства всех предприятий ОПК Украины. Плюс, на территории нашей страны находилась очень солидная ремонтная инфраструктура для подготовки вооружения, ориентированного на потенциальную войну с западным миром.

Что у нас имеется в настоящее время? За годы независимости значительная часть предприятий была ликвидирована, но за счет экспортного потенциала Украина сохранила ряд рыночно оправданных направлений. При этом наша страна сумела создать и развить некоторые новые школы производства военной техники до такой степени, что количество конечных образцов у нас увеличилось примерно до 30% в общих объемах продукции.

- О какой именно технике идет речь?

- С нуля создана школа производства легкой бронетехники. На сегодня целая линейка бронетранспортеров и легких бронемашин не только производится, но и экспортируется – семейство БТР-4, БТР-3Е1, «Дозор». Важно, что все машины собираются по модульному принципу – на одной и той же базе собирается техника с принципиально различными функциями, от командирских до медицинских машин. Лицензия на легкую бронемашину «Дозор» была продана полякам, бронетранспортеры поставляются «Укрспецэкспортом» в Ирак, Таиланд. Это говорит о том, что школа довольно успешная и хорошо развитая.

Кроме того, практически с нуля была создана школа миллиметровой радиолокации. Разработчик и производитель - частное предприятие, холдинговая компания «Укрспецтехника», которая объединила специалистов в области радиолокации. Предприятие выпускает новейшую радиолокационную продукцию и модернизирует прежнюю. Это - линейка РЛС нового типа: «Малахит», «Лис», «Барсук». Эти РЛС приняты на вооружение ВСУ. Украина ранее никогда не производила высокоточные средства поражения (кроме авиационных ракет «воздух-воздух»), но на сегодня ГККБ «Луч» создана целая линейка высокоточных средств поражения, которые вошли в боевые модули для боевых машин и вертолетов. Оперативно освоил сборку «АвтоКраз», у которого появились новые машины, в том числе военного и двойного назначения.

Что касается государственных предприятий, то удалось сохранить бронетанковую школу, то есть, производство танков. Благодаря усилиям бывшего генерального конструктора бронетанкостроения Украины – начальника ХКБМ (Харьковского конструкторского бюро машиностроения имени Морозова) Михаила Борисюка, был воссоздан практически полный цикл производства танка. Сначала это был танк Т-80УД, который поставлялся в Пакистан с 1996 года, а потом появился танк «Оплот», который является принципиально новой машиной, очень конкурентоспособной в мире. Сохранились школы метровой радиолокации - запорожский завод «Искра», выпускающий, например, новую РЛС «Пеликан». Также серьезно развилась школа производства отдельных агрегатов для военных кораблей.

Действует школа разработки и производства самолетов – конструкторское бюро «Антонов», которое является на территории бывшего Советского Союза фактически единственным работающим КБ такого профиля, обеспечивая разработку и производство рамповых военно-транспортных самолетов.

Развилась школа двигателестроения – «Мотор Сич» и ЗМКБ «Прогресс». Что любопытно, эти предприятия разрабатывают и до недавнего времени поставляли в Россию двигатели для крылатых ракет, гражданских и боевых вертолетов, самолетов двойного назначения.

В целом, картина выглядит неплохо, за исключением одной ситуации: Украина за 23 года не занималась оснащением своей армии, и поэтому у нас ОПК получился экспортно-ориентированный и таким, который все потребности армии удовлетворить не может.

- А насколько у ОПК хватит сил?

- Мы считаем, что отечественный ОПК может удовлетворить потребности армии приблизительно на 30-35%. К сожалению, армия сейчас нуждается в активном перевооружении. Отсутствие гособоронзаказа предопределило некую однобокость развития оборонной промышленности, но, в том числе, и смогло ее сохранить.

По данным нашего центра, за 2013 год экспорт оружия и техники двойного назначения составил чуть больше 2 млрд долл. В основном это - «Укрспецэкспорт» и его дочерние предприятия, на которые приходится 90% продаж, но есть и другие участники. Украина находится в середине второго десятка мировых экспортеров, и это очень хороший результат.

- Что сейчас необходимо сделать для качественного перевооружения армии?

- Чтобы Украина имела армию европейского типа, хорошо оснащенную, мобильную, компактную и способную выполнять функцию сдерживания внешней агрессии нужно, как минимум, 5-7 лет и ежегодное вливание на перевооружение в объеме 700 млн долл. – 1,2 млрд долл. При этом часть вооружения и оборудования Украина не сможет произвести на своей территории, его нужно будет покупать.

- Что украинская армия могла бы закупать у отечественной оборонной промышленности?

- В первую очередь, легкую бронетехнику - для повышения мобильных качеств, средства радиолокации - для обнаружения. Необходимо завершить разработку автоматизированной системы управления и связи, а также реализовать государственную программу «Вертолет», которая была инициирована несколько лет назад, речь идет о создании национального вертолетного производства. В целом, нужно модернизировать всю ту технику, которая есть у нас на сегодня.

Что касается оружия сдерживания, то, на мой взгляд, необходимо развивать идею создания крылатой ракеты, экспериментальный образец уже есть. Нужно все довести до того, чтобы было адекватное количество дивизионов для создания ракетного щита сдерживания.

Чтобы иметь качественную систему противовоздушной обороны (ПВО), которую Украина не производит, нужно модернизировать самостоятельно те системы, которые у нас остались, а какое-то количество закупить. Например, Израиль: будучи исключительным партнером США, закупает американские системы ПВО различного радиуса действия.

Что касается военной авиации, то в ближайшие годы решения этого вопроса нет. В будущем для Украины было бы правильно либо закупать, либо арендовать часть парка самолетов западного производства. Для нашей страны подошли бы, как и для Чехии, шведские самолеты «Грипен».

- Что кроме техники нужно для того, чтобы армия была боеспособной?

- Моя общая концепция заключается в том, чтобы армия выполняла свои функции за счет двух крупных составляющих. Первая - ракетный щит сдерживания, вторая – формирование профильного, различного по типу функций спецназа. Это - и армейский спецназ, который способен действовать на глубине театра военных действий до 300 км, и различные подразделения немедленного реагирования (создание которых уже анонсировало руководство НГУ), спецподразделение «Альфа» при СБУ, спецподразделение специальных операций Службы внешней разведки, а также спецназ Главного управления разведки Минобороны. Одним словом, наши разведывательные органы - Служба внешней разведки Украины, военная разведка и разведка Госпогранслужбы. Они, несомненно, нуждаются в усилении и большем внимании со стороны государства.

Для обеспечения правильного подхода в очередности закупок и размещения гособоронзаказа для разных ведомств нужно создать Госкомиссию по вопросам ОПК, статус главы госкомиссии должен быть на уровне вице-премьер-министра. Тогда мы сможем рассчитывать, что не будет перекосов в выделении финансовых ресурсов для одного ведомства в ущерб другому, причем количество средств ограничено. На этот орган был бы возложен вопрос очередности оснащения силовых структур, а также импорта вооружения.

- Насколько реально негосударственным предприятиям стать поставщиками вооружения для армии? Есть ли такие примеры?

- Частный сектор в оборонке последние 5-7 лет играет все большую роль. Уже подсчитано, что два десятка частных предприятий создают почти треть всего оборонного производства. Это - очень хороший показатель. Главные игроки - «АвтоКрАЗ» и «Мотор Сич». Холдинговая компания «Укрспецтехника» занимается миллиметровой радиолокацией. Стоит еще упомянуть львовский концерн «Маркет-Матс», который разработал и поставляет тренажерные системы для самолетов МиГ-29 и боевых вертолетов Ми-24. Широко известна небольшая научно-производственная фирма «Адрон», которая разработала системы защиты для вертолетов от высокоточного оружия. Их закупают в том числе и страны НАТО.

Перечисленные компании могут сегодня серьезно продвинуть идеологию перевооружения украинской армии. Нужно только, чтобы со стороны власти были прозрачно выставлены ориентиры. Тендеры на закупку должны проходить открыто, конечно, с учетом и иностранных фирм, но с максимальным задействованием национальных предприятий.

- Президент Украины Петр Порошенко распорядился прекратить любое сотрудничество Украины с Россией в сфере производства вооружения. На какие страны нам теперь ориентироваться? Много ли Украина потеряет?

- На Россию в 2013 году пришлось около 300 млн долл., или 15% экспорта военной техники, техники двойного назначения и услуг. Как можно их покрыть? Украина никогда не перевооружала армию. Поэтому часть ресурсов должна пойти на гособоронзаказ, чтобы оборонная промышленность страны получила компенсацию за счет развития национальной армии. Порядка 200-250 млн долл. в гривневом эквиваленте может быть направлено на новые украинские разработки, на перевооружение. Есть возможность переориентироваться на западные рынки, не обязательно в военной сфере. Украина поставляет ступени двигателя для европейской ракеты-носителя «Вега», и помогла американцам создать новую ракету-носитель «Антарес». Это - варианты компенсации в невоенной отрасли. В военной сфере тоже есть возможности. Скажем, ракетная промышленность может производить ракеты-мишени для американской национальной системы противоракетной обороны (ПРО).

В самолетостроении у нас с Россией был запланирован проект создания совместного самолета Ан-124 «Руслан». После начала войны развитие проекта можно считать нецелесообразным и ущербным для Украины. Можно создавать эти самолеты совместно с американцами: оснащать их американо-канадскими двигателями Pratt & Whitney и налаживать соответствующее производство. Это даст возможность развивать украинское самолетостроение и сохранить лидерство в крупногабаритных авиационных грузоперевозках, и уже без России.

- Что нужно для того, чтобы потенциальные западные партнеры начали сотрудничество с предприятиями ОПК Украины?

- Просто Украина должна начать перевооружение своей армии, тогда с Запада придут технологии, и можно будет создавать вооружение совместно. Его можно продавать третьим странам. Получение западных технологий поможет нам продвинуть свой оборонный комплекс и перевооружить собственную армию.

Артем Тараненко (УНИАН)