Daimler решил прекратить поставки бронированного Mercedes в Россию

Евросоюз, США и другие страны не вводили прямых санкций против российского автопрома, но примеры их косвенного влияния уже начали появляться. Daimler решил приостановить импорт в Россию одной из моделей своих бронированных легковых автомобилей, рассказал "Ведомостям" представитель российского офиса компании.

Модель он не назвал, лишь пояснил, что из-за высокой степени защиты она отнесена к продукции двойного назначения, на которую распространяются санкции ЕС. Ощутимого влияния на бизнес компании это не окажет, подчеркивает он.

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Представитель головного офиса Daimler сказал: «Мы придерживаемся всех требований по санкциям. Однако не можем позволить себе спекулировать на тему санкций».

Представитель одного из российских дилеров Mercedes-Benz говорит, что Daimler пока не сообщал о прекращении поставок какой-либо из бронированных моделей. По его словам, поставки традиционно идут в рамках квот: на 2015 г. они будут утверждаться в конце 2014 г.

По данным сайта Mercedes-Benz в России, Daimler импортирует четыре бронированных модели: внедорожник Gelandewagen — Mercedes-Benz G 500 Guard, седан и лимузин со спецзащитой S-Guard и кроссовер M-Guard. Возможно, под ограничения попал G 500 Guard, популярный в том числе у спецслужб, крупных бизнесменов, думает бизнесмен Михаил Бычков, специализирующийся на импорте бронированных и удлиненных автомобилей из Европы в страны СНГ.