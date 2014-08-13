В Енакиево приостановили работу метзавода Ахметова

Горно-металлургическая группа «Метинвест» приостанавливает основное производство на входящем в группу Енакиевском металлургическом заводе, цеха которого 13 августа были подвержены артобстрелу вследствие военных действий на востоке Украины, говорится в сообщении «Метинвеста».

Согласно сообщению, с целью предотвращения техногенной катастрофы и сохранения жизни горожан в «Метинвесте» было принято решение осуществить временную остановку основного производства ЕМЗ. В связи с этим большинство сотрудников отправлено домой. На заводе в настоящее время находится только необходимый персонал, осуществляющий в штатном технологическом режиме остановку оборудования доменного, конвертерного и других цехов. Возобновление деятельности ЕМЗ будет зависеть от дальнейшего развития событий в регионе.

Читайте также«Метинвест» приостанавливает прием новых заказов на металлопродукцию

На территории предприятия открыт свободный доступ в имеющиеся бомбоубежища, где заводчане и члены их семей могут переждать активные боевые действия.

Как сообщал УНИАН, с 15 апреля на Донбассе проводится антитеррористическая операция против террористов, вооружаемых и финансируемых Россией, которые захватывают заложников, обстреливают жилые кварталы, а также уничтожают инфраструктуру городов Донецкой и Луганской областей. В начале июля украинские силовики освободили от террористов несколько городов региона, при этом военные продолжают вести операцию до полной очистки Донбасса от боевиков.

В начале августа группа «Метинвест» приняла решение снизить объемы производства на своих меткомбинатах, а также приостановила прием новых заказов на металлопродукцию в связи с боевыми действиями на Донбассе.

В то же время в компании сообщили о достаточном количестве заказов на материал августовского и сентябрьского производства.

Читайте такжеFitch подтвердил рейтинг «Метинвеста» на уровне "ССС"

Справка УНИАН. «Метинвест» – крупнейший в Украине и один из крупнейших в СНГ производителей железорудного сырья и стали. Основными акционерами «Метинвеста» являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,24%) и группа компаний «Смарт-Холдинг» Вадима Новинского (23,76%).

В металлургический дивизион компании входят 11 предприятий, среди которых украинские: меткомбинат «Азовсталь», Мариупольский меткомбинат им. Ильича, Енакиевский металлургический завод, Харцызский трубный завод, а также Авдеевский коксохимический завод.

В состав горнодобывающего дивизиона входят предприятия по производству железорудного и флюсодоломитного сырья: Северный, Южный, Ингулецкий, Центральный горно-обогатительные комбинаты и Комсомольское рудоуправление, а также угледобывающие предприятия: «Краснодонуголь» и United Coal Company (США).