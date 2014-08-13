Структуры Фирташа препятствуют передаче Вольногорского и Иршанского комбинатов государству

Структуры бизнесмена Дмитрия Фирташа пытаются незаконно продлить аренду Вольногорского горно-металлургического комбината (Днепропетровская обл.) и Иршанского горно-обогатительного комбината (Житомирская обл.), что остановит возврат этих предприятий в государственную собственность, который запланирован на сентябрь текущего года.

Об этом в комментарии УНИАН сказал экс-министр промполитики Украины Валерий Мазур, который отметил, что Group DF Фирташа последние 10 лет за копейки арендовала 2 комбината, использовала их для получения сверхприбылей, при этом средств в их развитие не вкладывались.

«Они вместе генерируют прибыль 350 млн долл. в год, а государство получает копейки (за аренду - УНИАН), тем более последние 2 года аренда за эти предприятия вообще не платилась», - сказал Мазур.

«Есть непроверенная информация, что администрации Вольногорского и Иршанского комбинатов заставляют рабочих под угрозой увольнения ставить свои подписи под обращениями в органы власти и к президенту о продлении грабительской аренды этих предприятий группой DF», - добавил экс-министр промполитики.

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Он также сообщил, что 11 августа Вольногорский горсовет, под давлением структур Фирташа, решил обратиться к президенту Украины Петру Порошенко, чтобы он разрешил продлить аренду Вольногорского ГМК.

Как отметил Мазур, таким образом Group DF пытается сохранить предприятия под своим контролем, а также препятствовать передачи их государству, которое планирует в будущем их приватизировать.

«Они подготовили обращение к президенту с просьбой продлить аренду до тех пор, пока будет принято решение о приватизации. А если аренда будет продлена, то приватизации никогда не будет и предприятие перейдет в группу DF», - сказал Мазур.

В тоже время он сообщил, что при продаже этих предприятий на открытом аукционе государство может получить от 3 до 5 млрд долл. за один комбинат, что в условиях дефицита бюджета и острой нехватки средств на финансирование армии могло бы в общей сумме принести государству до 10 млрд долл.

Однако для этого, по словам Мазура, государству необходимо принять неотложные меры по охране Иршанского и Вольногорского комбинатов с целью недопущения вывоза имущества, оборудования этих предприятий. Кроме того необходимо чтобы государственные инспекции и международные компании провели аудит и инвентаризацию имущества этих комбинатов, выполнили независимую оценку состояния основных средств, после чего Group DF должна будет возместить нанесенные за 10 лет государству убытки.

Как ранее сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества Украины по поручению Кабинета министров Украины в начале июня 2014 года уведомил «Крымский титан» намерении расторгнуть договора аренды целостных имущественных комплексов Иршанского горно-обогатительного комбината и Вольногорского горно-металлургического комбината. Однако до сих пор Кабмин Яценюка так и не принял окончательного решения о судьбе вышеупомянутых предприятий.

Ранее правительство Тимошенко пыталось вернуть под контроль государства Вольногорский ГМК и Иршанский ГОК. Кабмину Тимошенко этого так и не удалось сделать.

Однако с приходом Януковича, правительство отказалось от возврата контроля над этими предприятиями, разрешив Фирташу продлить срок их аренды до сентября 2014 года.

Справка УНИАН. Иршанский ГОК (Житомирская обл.) осуществляет добычу ильменитовых руд общей мощностью около 400 тыс. тонн в год.

Вольногорский ГМК (Днепропетровская обл.) ежегодно производит до 200 тыс. тонн ильменита, который используется для дальнейшего производства титановой продукции.

Фирташ был задержан 12 марта в Вене по обвинению в экономических преступлениях с целью возможной экстрадиции в США. Тогда же подконтрольная Фирташу Group DF официально заявила, что "действия правоохранительных органов Австрии в отношении Дмитрия Фирташа не связаны ни с ситуацией в Украине, ни с деятельностью группы в Европе и Америке, а касаются инвестиционного проекта 2006 года".