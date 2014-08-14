Китай резко ужесточил контроль за иностранными компаниями

Власти Китая усилили контроль за иностранными компаниями на предмет нарушения антимонопольного законодательства страны, передает РИА "Новости".

Расследование ведется в отношении компаний Mercedes-Benz, Daimler. Audi, BMW и Daimler уже анонсировали скидки на запчасти.

Читайте такжеВВП Китая во втором квартале вырос на 7,5%В частности, власти центральной провинции Хубэй после проведения антимонопольного расследования выяснили, что четыре дилера BMW манипулировали ценами на рынке, вступив в сговор. За это нарушение китайские власти назначили немецким автодилерам общий штраф в 1,6 миллиона юаней (около 260 тысяч долларов).

В среду, 13 августа, немецкие СМИ сообщили, что за это же нарушение в Китае еще одному немецкому автогиганту Audi грозит штраф в 218 миллионов евро.

Читайте такжеРоссия переводит свою оборонку на китайскую микроэлектроникуКроме того, Государственный комитет по развитию и реформам КНР выявил "монополистские действия" 12 японских компаний. Они также будут "наказаны в соответствии с законом".

Читайте такжеКитай и Индия выиграли спор у США в рамках ВТОПомимо автомобильных компаний под внимание китайских властей попала и компания Microsoft.