Работники Артемсоли требуют остановить передачу предприятия Мининфраструктуры

Трудовой коллектив Государственного предприятия «Артемсоль» выразил категорический протест против перевода предприятия из подчинения Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, в подчинение Министерства инфраструктуры и обратился за помощью к Премьер-министру Украины Яценюку.

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По мнению профсоюзной организации ГП «Артемсоль», целью смены профильного министерства является замена руководящего состава предприятия. После перезагрузки власти в Украине директором ГП «Артемсоль» был назначен Александр Николаевич Степаненко. За короткий срок на посту Степаненко приложил немало усилий к разрушению коррупционных схем, которые активно использовались предыдущим руководством "команды Клюева". Совместно с Министерством аграрной политики и продовольствия Украины и благодаря действиям министра Швайки была остановлена работа дилерских контрактов реализации соли по Украине, странам СНГ и дальнего зарубежья, путем ликвидации посреднических схем.

Ситуация осложнена тем, что решение о переводе предприятия в подчинение другому министерству фактически принято. Это происходит несмотря на то, что получив проект распоряжения Кабинета Министров Украины "О передаче государственного предприятия "Артемсоль" в сферу управления Министерства инфраструктуры", направленное письмом от 24.07.2014 № 4750/16/14-14 в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины отметили, что не инициировали вопрос передачи ГП "Артемсоль" в Министерство инфраструктуры. По мнению трудового коллектива, аргументов в пользу такого решения не существует, поскольку продукция ГП «Артемсоль» является преимущественно пищевой, а на нужды облавтодоров Украины, которые подчинены Министерству инфраструктуры, отгружается менее 4% от всего объема добытой соли.

В связи со сложившейся ситуацией, планируется проведение забастовки, которая состоится на предприятии 14.08.2014 г. и впоследствии, в случае если позиция коллектива и профсоюзов ГП «Артемсоль» не будет учтена, забастовка под стенами Кабинета Министров Украины.