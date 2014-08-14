Российский ОПК надеется заменить украинские комплектующие на китайские к 2017 году

Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг) завершило формирование программы по импортозамещению комплектующих украинского производства для производства техники военного назначения. По прогнозам ведомства, полностью отказаться от импорта оборонно-промышленный комплекс (ОПК) России сможет к 2017 году.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минпромторга РФ, до этого времени альтернативу поставкам из Украины обеспечат страны Таможенного союза и Китай.

«Программа импортозамещения дает шанс для глобальной модернизации всего машиностроительного комплекса России. Задачи поставлены, цели определены, ресурсы выделены, реализация программы началась. По украинским комплектующим реально обеспечить полное замещение к концу 2016 – началу 2017 году», - сказал замминистра промышленности и торговли РФ Юрий Слюсарь.

По его словам, уже сейчас замену поставкам продукции из Украины для нужд российского ОПК готовы взять на себя предприятия из стран Таможенного союза и Китая.

«По электронно-компонентной базе, которая составляет значительную часть программы импортозамещения, мы рассчитываем на наших белорусских коллег. В частности, обсуждаются варианты расширения интеграции в ряд проектов завода «Интеграл», вплоть до создания совместного предприятия с его участием», - сказал Слюсарь.

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Как сообщал УНИАН, 28 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия за 1,5-2,5 года сможет отказаться от сотрудничества с Украиной в сфере производства оружия, но выразил надежду, что этого не произойдет.

Однако уже 14 мая Путин потребовал от правительства РФ отказаться от кооперации с иностранными партнерами при производстве оружия и военной техники, чтобы «не зависеть ни по одному из направлений переоснащения армии и флота на новую систему вооружений».

Россия в марте, поправ все международные договора, аннексировала украинский Крым и продолжает дестабилизировать обстановку на востоке Украины, посылая туда вооруженных террористов.

Вследствие этого США, Евросоюз, Канада, Япония и другие страны ввели санкции против РФ.