Продажи новых автомобилей в Украине упали почти вдвое

По данным ассоциации, в июле было продано 6 818 новых легковых автомобилей, что на 10% больше предыдущего месяца, однако в 2,6 раза меньше июля 2013 года.

Продажи новых легковых автомобилей в июле составили 93% от общего объема продаж автомобильной техники.

Июльские продажи легковых автомобилей с учетом подержанных выросли на 11% по сравнению с июнем – до 7 325 штук, при этом снизились по сравнению с июлем 2013 года более чем в 2,5 раза.

Всего в июле было продано 17 119 единиц автотранспортной техники, что на 27% больше предыдущего месяца, однако на 47% меньше июля 2013 года.

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Как сообщал УНИАН, продажи новых автомобилей по итогам 2013 года заняли две трети от общего объема первичного авторынка и составили 232,894 тыс. единиц. Из них легковых автомобилей продано 213,322 тыс. штук, коммерческих – 16,393 тыс., автобусов – 3,179 тыс.

Справка УНИАН. Ассоциация автопроизводителей Украины «Укравтопром» создана в 1997 году. Учредителями «Укравтопрома» выступили более 20 предприятий, среди которых ведущие предприятия автомобилестроительной отрасли Украины - ЗАЗ, ЛАЗ, «АвтоКрАЗ» и другие. На сегодняшний день членами ассоциации являются 18 крупных предприятий отечественного автопрома.