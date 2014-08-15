Сырье на предприятия в зоне АТО доставляют по морю украинские и зарубежные суда

Министерство инфраструктуры Украины в связи с тем, что террористы нанесли значительные повреждения железнодорожной инфраструктуре на востоке страны, организовало регулярное каботажное сообщение между портами Мариуполя и другой континентальной части Украины для доставки сырья на расположенные в зоне АТО промышленные предприятия с целью предотвращения аварийных остановок производства.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства.

Согласно сообщению, в каботажных перевозках сырья для нужд металлургических предприятий Донецкой и Луганской областей задействован флот Украины и других государств.

В сообщении подчеркивается, что каботажные перевозки судами под иностранными флагами могут осуществляться при условии получения разрешения Мининфраструктуры в соответствии со статьей 131 Кодекса торгового мореплавания Украины.

"Специалисты министерства и Укрморречинспекции оперативно готовят необходимые документы согласно заявкам агентов, чтобы предотвратить остановку работы предприятий, являющихся одними из основных составляющих экономики Донбасса", - отметили в пресс-службе.

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Как сообщал УНИАН, восстановление поврежденных в ходе боевых действий на востоке Украины 187 объектов железнодорожной инфраструктуры обойдется «Укрзализныце» по минимальным подсчетам в 400 млн грн.

С апреля на территории Луганской и Донецкой областей орудуют вооруженные боевики, финансируемые Россией. С 15 апреля в регионе началась антитеррористическая операция. В течение июля украинские силовики освободили от террористов ряд городов в Донецкой и Луганской областях. Военные продолжают операцию по освобождению Донбасса от боевиков.