Оккупанты хотят отобрать у украинских собственников предприятия в Севастополе

Все севастопольские предприятия, принадлежащие украинским собственникам, должны пройти перерегистрацию в соответствии с российским законодательством, заявил в интервью ИТАР-ТАСС нелегитимный и.о. губернатора оккупированного Россией Севастополя Сергей Меняйло.

"Если они останутся юрлицами Украины, то перспективы остаться здесь у них нет. Изначально мы предложили всем украинским собственникам предприятий два варианта - либо перерегистрация в соответствии с российским законодательством, либо зарегистрироваться как иностранный резидент и также работать в правовом поле России. Это не относится к предприятиям, имеющим стратегическое значение для жизнеобеспечения города - энергообеспечение, связь, транспорт", - сказал Меняйло.

Читайте такжеВласти Крыма просят Кремль разрешить ввозить украинские продуктыОн полагает, что Севастопольский морской завод, принадлежащий Петру Порошенко, должен сменить собственника. Тогда перед предприятием откроется перспектива получения российского оборонного заказа.

"Пока мы "Севморзавод" не загружаем. Там есть проблемы с собственником, которые решаются на уровне правительства РФ. Как только они будут решены, завод начнет получать заказы ВПК и гражданского назначения. Думаю, мы сможем вернуть заводу былую мировую славу в сфере судоремонта и судостроения", - сказал Меняйло.

Читайте такжеВ оккупированном Крыму в ближайшее время снова подорожает бензинМеняйло также рассказал, что сейчас ведется проверка деятельности стивидорной компании "Авлита", принадлежащей Ринату Ахметову, и Балаклавского рудоуправления, входящего в "Смарт Холдинг" Вадима Новинского. В деятельности последнего, по словам и.о. губернатора, выявлены серьезные нарушения экологических норм.

"Когда будет полная ясная картина, будут приняты решения, в том числе, процессуальные", - сказал Меняйло.