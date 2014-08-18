Украинские металлурги за полгода вдвое увеличили убытки

Металлургическая отрасль Украины по итогам 6 месяцев этого года нарастила убытки (отрицательный финансовый результат до налогообложения) по сравнению с январем-июнем 2013 года в 2 раза, или на 6,5 млрд грн - до 12,7 млрд грн.

Об этом УНИАН сообщили в объединении металлургических предприятий «Металлургпром».

«Объем реализации продукции в натуральном выражении за указанный период снизился на 7%, а цены на прокат черных металлов выросли в среднем на 19% (в гривневом эквиваленте), что позволило получить прибыль от операционной деятельности в сумме 2,8 млрд грн. Вместе с тем, из-за потерь от курсовой разницы (при переоценке валютных заемных средств и процентов по ним) получен отрицательный финансовый результат», - говорится в сообщении «Металлургпрома».

По данным «Металлургпрома», чистый доход (выручка) метпредприятий от реализации продукции за 6 месяцев вырос на 16,2% и составил 86,1 млрд грн.

Рентабельность операционной деятельности составила 3,17% против (-)5,22%, убытки на каждую гривну дохода выросли на 8,3 коп.

Чистый доход (выручка) от реализации увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 13,9 млрд грн. (+16,2%) и составил 86,1 млрд грн.

По информации «Металлургпрома», значительно возросли кредиторская и дебиторская задолженности метпредприятий, которые по состоянию на 1 июля составили, соответственно, 86,8 млрд грн (+25,1 млрд грн к аналогичному периоду 2013 года) и 69 млрд грн (+13,5 млрд грн).

С учетом заемных средств, собственные оборотные средства метпредприятий имеют отрицательное значение (-)10,3 млрд грн против (+)2,2 млрд грн на 1 июля 2013 г.

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Как сообщал УНИАН, металлургическая отрасль Украины по итогам 2013 года сократила убытки (отрицательный финансовый результат до налогообложения) по сравнению с 2012 годом на 22,3%, или на 3,5 млрд грн - до 12,2 млрд грн, отрицательная рентабельность реализованной продукции составила «минус» 9,1% против 9,8% за 2012 год.

Кредиторская задолженность метпредприятий за прошлый год уменьшилась на 1,8 млрд грн и по состоянию на 1 января этого года составила 62,1 млрд грн. Дебиторская задолженность уменьшилась на 6,6 млрд грн и составила 49,6 млрд грн.