Спад промпроизводства в Украине за месяц ускорился до 12,1%

Спад промышленного производства в Украине в июле 2014 года по сравнению с июлем 2013 года ускорился более чем вдвое - до 12,1% с 5%, зафиксированных месяцем ранее, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

В сообщении отмечается, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя.

По информации Госстата, по сравнению с июнем 2014 года спад промпроизводства ускорился до 2,2% с 1,5%, зафиксированных в июне по сравнению с маем 2014 года.

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В январе-июле текущего года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, спад промпроизводства ускорился до 5,8% с 4,7%, зафиксированных в январе-июне.

Рост производства в июле 2014 года по сравнению с июлем 2013 года по отраслям промышленности зафиксирован только в производстве фармацевтических продуктов и препаратов – на 4,1%.

Остальные отрасли показали падение, в том числе наибольший спад в добыче каменного и бурого угля – на 28,7%, машиностроении – на 23,8%, химической промышленности - на 22,2%, производстве кокса и продуктов нефтепереработки – на 15,9%, производстве резиновых и пластмассовых изделий – на 13,8%, производстве мебели и другой продукции – на 12,5%, металлургии – на 12,3%.

Как сообщал УНИАН, спад промпроизводства в Украине в июне 2014 года по сравнению с июнем 2013 года, без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя, ускорился более чем вдвое - до 5%. По сравнению с маем 2014 года спад промпроизводства в июне составил 1,5%, в январе-июне 2014 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – 4,7%.

По итогам 2013 года спад промпроизводства составил 0,5%, 2012 года — также 0,5%, в то время как в 2011 году промпроизводство в Украине выросло на 7,6%.