«Метинвест» останавливает четыре предприятия в Донецкой области

Горно-металлургическая группа «Метинвест» сообщает об остановке своих четырех предприятий, расположенных в Донецкой области, из-за повреждения линий электропередач в результате артиллерийского обстрела, говорится в сообщении компании.

Согласно сообщению, в результате обстрелов были повреждены линии электропередач, питающие города Енакиево и Харцызск, что привело к полной остановке производства на Енакиевском металлургическом заводе (ЕМЗ), Енакиевском коксохимпроме (ЕКХП) и Харцызском трубном заводе (ХТЗ). Также обесточенным остается Авдеевский коксохимический завод (АКХЗ).

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«На данный момент из-за активных боевых действий в окрестностях городов Енакиево, Авдеевка и Харцызск нет возможности восстановить работу линий электропередач. Представители группы «Метинвест» делают все возможное для предоставления «зеленого коридора» для ремонтных бригад», - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, с 15 апреля на Донбассе проводится антитеррористическая операция против боевиков, вооружаемых и финансируемых Россией, которые захватывают заложников, обстреливают жилые кварталы, а также уничтожают инфраструктуру городов Донецкой и Луганской областей. В начале июля украинские силовики освободили от террористов несколько городов региона, при этом военные продолжают вести операцию до полной очистки Донбасса от боевиков.

В начале августа группа «Метинвест» приняла решение снизить объемы производства на своих меткомбинатах, а также приостановила прием новых заказов на металлопродукцию в связи с боевыми действиями на Донбассе.

В то же время в компании сообщили о достаточном количестве заказов на материал августовского и сентябрьского производства.

Справка УНИАН. «Метинвест» – крупнейший в Украине и один из крупнейших в СНГ производителей железорудного сырья и стали. Основными акционерами «Метинвеста» являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,24%) и группа компаний «Смарт-Холдинг» Вадима Новинского (23,76%).

В металлургический дивизион компании входят 11 предприятий, среди которых украинские: меткомбинат «Азовсталь», Мариупольский меткомбинат им. Ильича, Енакиевский металлургический завод, Харцызский трубный завод, а также Авдеевский коксохимический завод.

В состав горнодобывающего дивизиона входят предприятия по производству железорудного и флюсодоломитного сырья: Северный, Южный, Ингулецкий, Центральный горно-обогатительные комбинаты и Комсомольское рудоуправление, а также угледобывающие предприятия: «Краснодонуголь» и United Coal Company (США).