В Донецке приостановил работу крупнейший производитель бытовой техники «Норд»

Крупнейшая в Восточной Европе и СНГ и единственная в Украине компания-производитель сложной бытовой техники «Норд» (Донецк) вследствие боевых действий в регионе ощутила проблемы с поставкой комплектующих и отгрузкой готовой продукции, в связи с чем приостановила производство до 1 сентября, говорится в сообщении компании.

«В связи с невозможностью проведения логистических операций по завозу материалов и комплектующих изделий и отгрузки готовой продукции публичное акционерное общество «НОРД» объявляет о приостановке своей деятельности до 1 сентября 2014 года», - сообщила пресс-служба компании.

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Как сообщал УНИАН, с 15 апреля на Донбассе проводится антитеррористическая операция против боевиков, вооружаемых и финансируемых Россией, которые захватывают заложников, обстреливают жилые кварталы, а также уничтожают инфраструктуру городов Донецкой и Луганской областей. В начале июля украинские силовики освободили от террористов несколько городов региона, при этом военные продолжают вести операцию до полной очистки Донбасса от боевиков.

Справка УНИАН. Группа компаний «Норд» (TM NORD) является крупнейшим в Восточной Европе и СНГ производителем сложной бытовой техники (кухонных плит, торгово-холодильного оборудования, компрессоров). Штаб-квартира компании расположена в городе Донецк. Количество сотрудников на начало 2014 года составляло более 3,5 тыс. человек.

Мажоритарным акционером и президентом компании по состоянию на четвертый квартал 2013 года является народный депутат Валентин Ландык (доля 78,42%).

«Норд» в 2013 году по сравнению с 2012 годом сократил чистый убыток в 2,8 раза – до 28,3 млн грн.