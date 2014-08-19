Запорожский автозавод перевели на на «трехдневку»

Крупнейший производитель легковых автомобилей в Украине Запорожский автомобилестроительный завод (Запорожье) перешел на трехдневную рабочую неделю.

Данную информацию УНИАН подтвердили в пресс-службе предприятия.

«Запорожский автомобилестроительный завод, действительно, переведен на «трехдневку», - сообщили в пресс-службе.

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При этом в пресс-службе не уточнили, с какого числа и на какой период на «ЗАЗе» введена сокращенная рабочая неделя.

Как сообщал УНИАН, "ЗАЗ" в 2013 году увеличил чистую прибыль в 5,8 раза - до 2,6 млн грн.

Справка УНИАН. Запорожский автомобилестроительный завод («ЗАЗ», г. Запорожье) - крупнейшее автомобилестроительное предприятие Украины с полномасштабным производством автомобилей, комплектующих, штамповкой, сваркой, окраской, сборкой. Предприятие входит в корпорацию «УкрАВТО».

Корпорация «УкрАВТО», которая контролируется народным депутатом Тариэлом Васадзе, является генеральным импортером и официальным дилером более 20 автомобильных брендов, обладает полным циклом собственного производства. Корпорация владеет контрольным пакетом акций ЗАО "ЗАЗ", польского автозавода FSO. В структуру корпорации входит более 400 автосервисных предприятий во всех городах Украины.