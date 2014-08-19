Эксперт: Ситуация на рынке металлолома сегодня – диверсия против экономики Украины

Сегодня, когда государству как никогда нужна валюта, а экспорт катастрофически падает, определенные круги искусственно блокируют экспорт металлолома – совершают диверсию против экономики Украины. Об этом заявил УНИАН экс-министр промполитики Валерий Мазур.

«То, что происходит сегодня на рынке металлолома, – диверсия против экономики Украины. Любая страна мира только наращивает экспорт, у нас же все наоборот – его сдерживают, и именно тогда, когда стране особо необходима валюта. Причем в этой сфере не обходится без коррупции – разрешения на экспорт дают только за соответствующую «благодарность». К примеру, экспорт одной тонны металлолома «обходится» в 10 долларов. Но только в 2013 году наша страна экспортировала 250 тысяч тонн лома. Умножив на 10 получаем 2,5 млн долларов. И это – взятки наличными. При этом нет поступлений в бюджет, не оплачиваются налоги. А лоббируют блокирование экспорта лома потребители данной продукции – металлургические предприятия. Ломозаготовители, попав в ситуацию, когда лом невозможно экспортировать, вынуждены продавать его метпредприятиям за бесценок», - сказал Мазур.

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В то же время, по его словам, Кабинет министров, в частности, Минэкономразвития, не принимает никаких мер, чтобы пресечь нарушения законодательства Украины в части сдерживания экспорта металлолома. «Сейчас в нарушение всех норм и законов не проводятся заседания специальной комиссии по выдаче разрешений на экспорт металлолома. А искусственное блокирование ломозаготовителей и экспортеров данного продукта за полгода нанесло ущерб государству в размере порядка 200 млн долларов. Но мало того, что нет поступлений в бюджет от этого вида деятельности, становятся убыточными ломозаготовительные предприятия, а именно – «Укрвтормет». Причем в законе о металлоломе запрещается квотирование экспорта лома. Это попытались «исправить» путем выдачи спецпостановлений. То есть, идет подмена понятий. Кроме того, нарушаются правила ВТО, условия Соглашения об ассоциации с ЕС», - подчеркнул Мазур.

Он сообщил, что уже обратился в высшие инстанции, но никаких решений не последовало. «По этому поводу я обратился в Минюст, но, видимо, сейчас не до этого. Встречался я и с министром экономразвития Шереметой, но решение не принимается. А любое торможение принятия необходимых действенных мер нанесет громаднейший ущерб экономике Украины», - подытожил Мазур.