Washington Post: украинские заводы продолжают оснащать российскую армию

Об этом пишет шеф московского бюро The Washington Post Майкл Бирнбаум. По его данным, заводы продолжают отгружать в Россию запчасти для самолетов, вертолетов и ракет, несмотря на то, что уже практически весь мир признал прямое вмешательство РФ в военный конфликт на востоке Украины, передает «5 канал».

"Механизмы украинского производства используются в силовых установках российских боевых кораблей. Украинские системы управления не дают сбиться с курса российским спутникам раннего выявления. Украинские разработчики спроектировали самые мощные российские межконтинентальные баллистические ракеты СС-18 "Сатана". Украинские запчасти применяются еще в целом ряде других российских ядерных вооружений ", - пишет Бирнбаум.

"В июне Порошенко издал указ о прекращении экспорта военных изделий в Россию... Однако сейчас, после девяти месяцев протестов и войны, экономика Украины переживает сильный спад, и страна вряд ли может себе позволить терять рабочие места, тем более в ключевых промышленных регионах на востоке, где расположены многие объекты ВПК - и где многие симпатизируют Москве ", - отмечает автор.

Администрация заводов оправдывает свое сотрудничество с агрессором тем, что они не получали официальных распоряжений о прекращении поставок.

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Так, как и раньше, "почти все" необходимые ей двигатели для боевых и транспортных вертолетов, а также "большую часть" двигателей для транспортных самолетов Россия получает от запорожского предприятия "Мотор-Сич".

Высокопоставленный представитель украинских силовых структур в интервью изданию заявил, что сотрудничество с врагом в условиях войны неприемлемо, однако признал, что отказ от экспорта в Россию "будет означать смерть заводов и предприятий".

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