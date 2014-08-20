В России производство патронов под угрозой полной остановки из-за санкций Запада

Введение дополнительных санкций Запада против России может поставить под удар патронное производство, поскольку более 70% продукции РФ поставляется за рубеж. Производители надеются на рост закупок для нужд Минобороны. Военным пока хватает уже накопленных запасов, пишет "КоммерсантЪ".

19 августа под руководством заместителя министра промышленности и торговли РФ Александра Потапова прошло совещание на эту тему.

Читайте такжеРоссийская нефтяная промышленность уже испытывает на себе эффект санкций - СМИСогласно докладу, представленному департаментом промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Минпромторга, проблем у отрасли две: переизбыток уже готовой продукции в арсеналах силовых структур и опасность введения очередных западных санкций. Эти обстоятельства, как отмечается в докладе, взаимосвязаны. С середины 1990-х годов силовые структуры (МВД, Минобороны, ФСО, ФСБ) резко сократили закупки боеприпасов. Гособоронзаказ упал в 20 раз без особых перспектив увеличения. Имевшиеся производственные мощности оказались избыточными, а государство оказать необходимую финансовую поддержку не могло. В итоге предприятия были приватизированы, а их акционеры, оценив перспективный портфель заказов, переориентировались на экспорт. С того момента предприятия освоили выпуск патронов к нарезному, охотничьему и спортивному оружию, в том числе и 41 наименование патронов к зарубежному оружию. В итоге сейчас доля экспорта в объеме производимой продукции составляет более 70%.

Читайте такжеРоссия боится санкций и продолжает избавляться от валютыУчастники совещания опасаются, что возможность новых санкций США и Евросоюза ударит по производству патронов. Так, например, 80% всего объема экспорта патронов к гражданскому оружию приходится на США.

Напомним, санкции уже были введены в отношении концерна "Калашников": из 90 тыс. изделий заказчику ушло только 34 тыс., а оставшиеся 56 тыс. зависли на складах.

Один из участников совещания признал, что в случае введения дополнительных санкций "рискует остановиться все производство".

Читайте такжеDie Welt: Санкции имеют успехАльтернативным потребителем российских патронов могли бы стать российские же силовики. Но в докладе Минпромторга отмечается, что на складах Минобороны накоплен максимальный запас патронов, исчерпавших установленный срок службы в 40 лет.

Минпромторг предлагает утилизировать начиная с 2015 года не менее 2 млрд патронов ежегодно, закупая параллельно новые патроны на сумму не менее 1 млрд руб.