Украина из-за боевых действий в июле недополучила 297 млн гривень от продажи угля

Украина в июле текущего года недополучила 297 млн грн доходов от продажи угля с государственных угольных предприятий в связи с остановкой более 30 шахт в Луганской и Донецкой областях, которые прекратили работу после усиления боевых действий в регионе.

Об этом заявил первый заместитель главы Министерства энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Зюков в интервью парламентской газете «Голос Украины».

«Из-за того, что идет война, мы только в июле потеряли 297 миллионов гривень, не добыли 315 тысяч тонн угля к плану. А с начала мая около 420 тысяч тонн угля потеряно», - отметил Зюков.

По его словам, на востоке Украины не работают от 30 до 35 шахт. Одной из причин остановки является отсутствие взрывчатки для буровзрывных работ. Она выпускается на двух заводах - в Донецке и Красном Луче, которые сейчас захвачены террористами.

Кроме того, по словам чиновника, на 9 шахтах из-за боевых действий отсутствует электроснабжение, что не дает возможности откачивать из них воду и привело к их затоплению.

«Каждый день начальники участков, шахт смотрят по ситуации: можно работать или нельзя, нужно спускаться под землю или это неоправданный риск», - сказал Зюков.

Читайте такжеСпад промпроизводства в Украине за месяц ускорился до 12,1%

Как сообщал УНИАН, добыча угля в Украине, большая часть которого производится на Донбассе, в июле 2014 года сократилась по сравнению с июлем 2013 года на 26,1% - до 3,9 млн тонн.

Добыча угля за 7 месяцев текущего года сократилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,4% - до 33,1 млн тонн.

Справка УНИАН. С 15 апреля на Донбассе проводится антитеррористическая операция против боевиков, вооружаемых и финансируемых Россией, которые захватывают заложников, обстреливают жилые кварталы, а также уничтожают инфраструктуру городов Донецкой и Луганской областей. В начале июля украинские силовики освободили от террористов ряд городов региона, при этом военные продолжают вести операцию до полной очистки Донбасса от боевиков.

Угледобывающие предприятия Украины в 2013 году сократили добычу угля по сравнению с 2012 годом на 2,6% - до 83,7 млн тонн.