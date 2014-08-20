В Луганской области возобновила работу шахта «Самсоновская-Западная»

В Луганской области шахта «Самсоновская-Западная», обесточенная 17 августа в результате артобстрела, восстановила электроснабжение и возобновила добычу угля.

Об этом УНИАН сообщили управлении по связям с общественностью и региональному развитию ПАО «Краснодонуголь».

Согласно сообщению, уже со второй смены 19 августа шахта «Самсоновская-Западная» (входит в объединение «Краснодонуголь» группы Метинвест) работает в штатном режиме. На шахте проводятся работы по добыче угля и выработке, за сутки выполнены плановые показатели.

В сообщении отметили, что течение двух дней специалисты проводили работы по восстановлению линий электропередач и трансформаторной подстанции. Также сотрудники «Краснодонугля» завершают строительство аварийного склада, на который будут отгружать добытый уголь.

В то же время в «Краснодонугле» подчеркнули, что обстановка в регионе остается крайне напряженной, активные боевые действия не прекращаются. В связи с этим первая и вторая смена ведут работы по добыче и выработке, а третья и четвертая поддерживают жизнеобеспечение шахты.

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В сообщении напомнили, что 17 августа в результате артобстрела шахта «Самсоновская-Западная» была обесточена. Шахта находится на территории, где уже более недели ведутся активные боевые действия – в районе населенных пунктов Новоанновка, Хрящеватое и Новосветловка.