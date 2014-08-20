Украина в июле сократила производство стали почти на 12%

Украинские металлурги в июле 2014 года по сравнению с июлем прошлого года сократили производство стали на 11,7% - до 2,5 млн тонн, однако в рейтинге мировых производителей этой продукции страна, как и в предыдущем месяце, сохранила десятое место, сообщила Всемирная ассоциация производителей стали (World Steel Association, WSA).

По итогам января-июля Украина также сохранила в мировом рейтинге производителей стали десятую строчку с показателем 18 млн тонн. По сравнению с аналогичным периодом 2013 года производство стали в стране сократилось на 7,6%.

Согласно сообщению, по итогам июля текущего года лидерство в рейтинге мировых производителей стали сохранил Китай с показателем 68,3 млн тонн (рост на 1,5% к июлю 2013 года).

Далее страны первой десятки рейтинга расположились в следующем порядке: Япония (9,3 млн тонн, на уровне прошлого года), США (7,6 млн тонн, +2,3%), Индия (7 млн тонн, +1,7%), Россия (6,2 млн тонн, +8,1%), Южная Корея (5,9 млн тонн, +6,2%), Германия (3,4 млн тонн, +1,5%), Бразилия (2,9 млн тонн, +0,5%) и Турция (2,8 млн тонн, +1%).

В целом в июле 2014 года по сравнению с июлем прошлого года 65 стран, входящих в рейтинг WSA, увеличили производство стали на 1,7% - до 136,8 млн тонн.

В отчете ассоциации за январь-июль 2014 года позиции лидера также продолжает удерживать Китай – 480,8 млн тонн (рост по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 2,7%). Далее следуют: Япония (64,5 млн тонн, +0,8%), США (51,2 млн тонн, +1,6%), Индия (48,2 млн тонн, +1,4%), Южная Корея (42 млн тонн, +8,7%), Россия (41,5 млн тонн, +2,7%), Германия (25,9 млн тонн, +3,9%), Турция (19,9 млн тонн, -0,9%) и Бразилия (19,7 млн тонн, -1,1%).

За семь месяцев 2014 года по сравнению с аналогичным периодом 2013 года 65 стран, входящих в рейтинг WSA, увеличили производство стали в целом на 2,4% - до 959,7 млн тонн.

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Как сообщал УНИАН, украинские металлурги по итогам 2013 года сократили производство стали на 0,5% по сравнению с 2012 годом - до 32,824 млн тонн, сохранив при этом десятое место в списке мировых производителей этой продукции.

Согласно данным Государственной службы статистики, по итогам 2013 года в Украине производство стали без полуфабрикатов, полученных непрерывным литьем, сократилось на 6,1% по сравнению с 2012 годом - до 16,066 млн тонн. Также за этот период было произведено 17,104 млн тонн стальных полуфабрикатов, полученных непрерывным литьем, что на 4,4% больше показателя за 2012 год.