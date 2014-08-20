Шлапак уверяет, что “Мотор Сич” не поставляет продукцию для российской армии

Министр финансов Александр Шлапак заверяет, что ПАО “Мотор Сич” прекратило поставки своей продукции в Россию, а информацию о сотрудничестве этого предприятия с россиянами называет слухами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

“Я не знаю, что они (“Мотор Сич” - УНИАН) поставляют продукцию. Назовите мне такой факт, и я вас заверяю, что завтра руководитель предприятия будет арестован. Но я вас заверяю, что на протяжении двух последних месяцев, с приходом нового президента, было принято решение на СНБО запретить продажу не только военной продукции, но и (товаров) двойного назначения в Россию», - подчеркнул Шлапак.

«Да, к нам доходят слухи о продаже такой продукции через третьи страны. Каждый такой факт детально расследуется”, - добавил Шлапак.

По словам министра, даже если межправительственные соглашения о сотрудничестве “Мотор Сич” с Россией не денонсированы, все равно военная продукция и продукция двойного назначения не может поставляться в Россию всеми украинскими предприятиями.

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Как сообщалось, ранее общественные организации, в частности «Наступ», заявили, что, невзирая на запрещение президента, руководство ПАО «Мотор Сич» активно продолжает спонсировать российских сепаратистов.

«Считаем целесообразным приостановить работу предприятия и провести глобальное расследование СБУ относительно экспорта продукции ПАО "Мотор Сич" в РФ во время войны, который, по нашим данным, составляет около 30%, а также полностью сменить администрацию этого завода», - заявили активисты.

Также «Наступ» призвал общественные организаций и объединения выступить единой силой против администрации завода «Мотор Сич» и остановить народного депутата-«регионала» Вячеслава Богуслаева как одного из спонсоров российского терроризма в Украине.

ПАО «Мотор Сич» - одно из ведущих в мире предприятий по разработке, производству, ремонту и сервисному обслуживанию авиационных газотурбинных двигателей для самолетов и вертолетов, а также промышленных газотурбинных установок. Предприятие расположено в Запорожье.

Богуслаев владеет 15% акций данного предприятия.

Как сообщал УНИАН, в июне президент Украины Петр Порошенко запретил сотрудничество с Россией в военной сфере.

После аннексии Россией украинского Крыма, которой предшествовала военная оккупация полуострова и нелегитимный референдум о его выходе из Украины, Россия не оставила попыток дестабилизировать ситуацию в Украине.

В середине апреля российские вооруженные боевики захватили административные здания в ряде городов Донецкой области, а также в Луганске.

В это время на востоке Украины продолжается активная фаза антитеррористической операции против террористических и бандитских группировок сепаратистов.