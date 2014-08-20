Шлапак уверяет, что “Мотор Сич” не поставляет продукцию для российской армии
Ранее общественные организации заявили, что, несмотря на запрет президента, руководство ПАО «Мотор Сич» активно продолжает спонсировать российских сепаратистов
Министр финансов Александр Шлапак заверяет, что ПАО “Мотор Сич” прекратило поставки своей продукции в Россию, а информацию о сотрудничестве этого предприятия с россиянами называет слухами.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.
“Я не знаю, что они (“Мотор Сич” - УНИАН) поставляют продукцию. Назовите мне такой факт, и я вас заверяю, что завтра руководитель предприятия будет арестован. Но я вас заверяю, что на протяжении двух последних месяцев, с приходом нового президента, было принято решение на СНБО запретить продажу не только военной продукции, но и (товаров) двойного назначения в Россию», - подчеркнул Шлапак.
«Да, к нам доходят слухи о продаже такой продукции через третьи страны. Каждый такой факт детально расследуется”, - добавил Шлапак.
По словам министра, даже если межправительственные соглашения о сотрудничестве “Мотор Сич” с Россией не денонсированы, все равно военная продукция и продукция двойного назначения не может поставляться в Россию всеми украинскими предприятиями.
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Как сообщалось, ранее общественные организации, в частности «Наступ», заявили, что, невзирая на запрещение президента, руководство ПАО «Мотор Сич» активно продолжает спонсировать российских сепаратистов.
«Считаем целесообразным приостановить работу предприятия и провести глобальное расследование СБУ относительно экспорта продукции ПАО "Мотор Сич" в РФ во время войны, который, по нашим данным, составляет около 30%, а также полностью сменить администрацию этого завода», - заявили активисты.
Также «Наступ» призвал общественные организаций и объединения выступить единой силой против администрации завода «Мотор Сич» и остановить народного депутата-«регионала» Вячеслава Богуслаева как одного из спонсоров российского терроризма в Украине.
ПАО «Мотор Сич» - одно из ведущих в мире предприятий по разработке, производству, ремонту и сервисному обслуживанию авиационных газотурбинных двигателей для самолетов и вертолетов, а также промышленных газотурбинных установок. Предприятие расположено в Запорожье.
Богуслаев владеет 15% акций данного предприятия.
Как сообщал УНИАН, в июне президент Украины Петр Порошенко запретил сотрудничество с Россией в военной сфере.
После аннексии Россией украинского Крыма, которой предшествовала военная оккупация полуострова и нелегитимный референдум о его выходе из Украины, Россия не оставила попыток дестабилизировать ситуацию в Украине.
В середине апреля российские вооруженные боевики захватили административные здания в ряде городов Донецкой области, а также в Луганске.
В это время на востоке Украины продолжается активная фаза антитеррористической операции против террористических и бандитских группировок сепаратистов.