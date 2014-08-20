Конотопский завод по ремонту дизель-поездов признали банкротом

Согласно сообщению эмитента в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, хозсуд Сумской области принял данное решение 5 августа и открыл ликвидационную процедуру предприятия сроком на 12 месяцев до 5 августа 2015 года.

Согласно сообщению, ликвидатором назначена арбитражная управляющая Оксана Бидна.

Инициатором признания Конотопского завода по ремонту дизель-поездов банкротом выступила Конотопская межрайонная государственная налоговая инспекция.

По состоянию на 1 января текущего года стоимость чистых активов предприятия составила 18,75 млн грн, сумма обязательств – 24,95 млн грн, собственный капитал -18,75 млн грн.

В сообщении подчеркивается, что поскольку стоимость чистых активов составляет 18,75 млн грн, то предприятию не хватает 6,2 млн грн для погашения задолженности в полном объеме.

Читайте такжеВ Украине запускают скоростные поезда отечественного производства

Как сообщал УНИАН, ранее коллектив Конотопского завода по ремонту дизель-поездов выступил с инициативой передать предприятие в государственную собственность. Эту инициативу поддержал кредитор предприятия - входящий в группу крупнейших «Альфа-Банк» (Украина).

Банк сообщал, что являлся финансовым партнером предприятия с 2007 года, принимая участие в финансировании хозяйственной деятельности завода. В 2010 году в связи со значительным снижением заказов получаемая предприятием прибыль значительно сократилась, и платежная дисциплина заемщика ухудшилась, однако банк не прекращал финансирование, но при этом отмечал, что бывшим руководством предприятия не были выполнены никакие из заявленных при получении кредита бизнес-планов для восстановления хозяйственной деятельности и платежной дисциплины.

Справка УНИАН. Конотопский завод по ремонту дизель-поездов (г. Конотоп) основан в 1869 году. Специализация завода – капитальный ремонт пассажирских вагонов, дизель-поездов, колесных пар, а также изготовление мебели и запасных и комплектующих изделий для ремонта подвижного состава железнодорожных поездов.

«Альфа-Банк» (Киев) работает на рынке Украины с 2001 года и входит в группу крупнейших по размеру активов. Банк является частью международного консорциума «Альфа-Групп».