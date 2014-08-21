Крупнейший автозавод Украины практически остановил работу из-за ситуации в стране

Об этом сообщила УНИАН пресс-служба завода.

"В ситуации, когда более чем в полтора раза девальвировала национальная валюта, что привело к снижению покупательской способности граждан Украины, когда в восточном регионе фактически идет война, полностью остановлены продажи в Луганской и Донецкой областях, в условиях обвала продаж новых автомобилей на рынке Украины и фактической остановки экспортных поставок в РФ, производить автомобили «на склад» экономически нецелесообразно", - говорится в сообщении.

При этом, в пресс-службе отметили, что о прекращении существования ЗАЗ речи не идет, а объемы производства будут увеличены, как только ситуация в Украине стабилизируется.

Предприятие сообщает, что сократило избыточный кадровый фонд, указывая, что производство автомобилей ЗАЗ на начало года обеспечивали 6 000 сотрудников.

В пресс-службе не привели конкретного числа уволенных, но отметили, что под сокращение попала небольшая часть рабочих.

Как сообщал УНИАН, ранее ЗАЗ перешел на трехдневную рабочую неделю.

ЗАЗ в 2013 году увеличил чистую прибыль в 5,8 раза - до 2,6 млн грн.

Справка УНИАН. Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ, г. Запорожье) - крупнейшее автомобилестроительное предприятие Украины с полномасштабным производством автомобилей, комплектующих, штамповкой, сваркой, окраской, сборкой. Предприятие входит в корпорацию «УкрАВТО».