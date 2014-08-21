Украинский суд взыскал с Минобороны России 10 млн гривень за Ан-70

Об этом свидетельствует решение Хозяйственного суда города Киева от 11 августа, сообщают "Наши деньги".

В 1989 году войсковая часть 25966-А заказала у предприятия п/я А-3395 Министерства авиационной промышленности СССР, правопреемником которого является ГП «Антонов», создание самолета Ан-70. Срок действия договора был установлен до 1996 года.

В 1993 году правительства Украины и России согласились не прекращать сотрудничество по данному договору. В 2002 году Минобороны РФ приняло все права и обязанности заказчика по договору, таким образом став стороной соглашения вместо в/ч 25966А.

В 2010 году срок сдачи работ по этапу 1.2.7.3 был продлен до 25 ноября 2012 года. Цена этого этапа составляет 162 млн российских рублей.

Читайте также «Антонову» назначили нового руководителя

ГП «Антонов» вовремя завершило этот этап и 23 ноября 2012 года направило Минобороны РФ уведомление о готовности работ. В ответ российское оборонное ведомство прислало заводу требование предоставить комплект отчетных документов по указанным этапам и предыдущим, ссылаясь на то, что приемка этапа 1.2.7.3 возможно только при условии предъявления материалов, подтверждающих исполнение предыдущего этапа.

ГП «Антонов» направило Минобороны РФ все документы по этапу 1.2.7.3, а по предыдущему этапу не направляло, поскольку это требование является необоснованным и противоречит договору, согласно которому каждый этап принимается отдельно.

Суд пришел к выводу, что Минобороны РФ нарушило условия договора, не приняв этап работ 1.2.7.3. Суд взыскал с российского оборонного ведомства 29,32 млн российских рублей пени за нарушение сроков приемки завершенного этапа работ в размере 0,1% от цены выполненного этапа, как это предусмотрено договором. А также - 1,62 млн рублей неустойки за просрочку исполнения обязательств по договору.