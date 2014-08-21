Россия ввела запрет на экспорт кожи для пошива армейской обуви

Глава правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление от 19 августа 2014 года о введении запрета сроком на полгода на вывоз из страны кожевенного полуфабриката. Об этом говорится в копии документа, опубликованной на официальном портале правовой информации.

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