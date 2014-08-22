Нидерланды помогут Украине с реструктуризацией угольных шахт

Королевство Нидерланды окажет помощь Украине в организации работы международных экспертов в сфере реструктуризации угольных шахт, большая часть которых находится на Донбассе, где орудуют спонсируемые Россией боевики.

Об этом говорится в сообщении министерства регионального развития, строительства и ЖКХ со ссылкой на итог встречи 21 августа вице-премьера Владимира Гройсмана и министра иностранных дел Королевства Нидерланды Франса Тиммерманса.

Также в сообщении говорится, что стороны обсудили вопросы восстановления инфраструктуры восточных областей Украины.

«Франс Тиммерманс отметил готовность Нидерландов оказывать помощь в восстановлении Донбасса и на двустороннем уровне, и на уровне сотрудничества в рамках ЕС и ООН», - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал УНИАН, Министерство энергетики и угольной промышленности Украины приняло решение отказаться от передачи наиболее перспективных государственных угольных предприятий в концессию и включило их в список шахт, подлежащих приватизации на открытых аукционах.

По данным Минэнергоугля, в ближайшие несколько лет необходимо закрыть 29 шахт, которые числятся работающими, но добывают всего 20—50 тонн угля в сутки.

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Справка УНИАН. В сентябре 2012 года Кабинет министров Украины своим постановлением утвердил перечень угледобывающих предприятий, подлежащих приватизации в 2012-2014 гг., куда вошло 66 государственных шахт, расположенных в Донецкой, Луганской, Львовской и Волынской областях.

В августе 2013 года Кабмин исключил 11 шахт из данного списка.

Государственные угольные шахты Украины за 2013 год увеличили убытки от выпуска товарной продукции на 27% - до 15,128 млрд грн по сравнению с 11,955 млрд грн убытков за 2012 год.