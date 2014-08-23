СБУ доложила Порошенко, что украинские заводы не продают военное оборудование России

СБУ не нашла ни одного подтверждения информации о торговле украинских предприятий с российской стороной военным оборудованием.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал президент Украины Петр Порошенко на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель в Киеве.

По словам Порошенко, после обнародованной в СМИ соответствующей информации он дал поручение СБУ провести проверку и получил сообщение от руководителя СБУ о том, что ни одного подтверждения факта экспорта украинскими предприятиями на территорию РФ продукции военного назначения не было.

Но из-за того, что такие сообщения появились, Порошенко дал поручение Службе экспортного контроля ужесточить контроль за введением решения СНБО о запрещении такой торговли.

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