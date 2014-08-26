Государство должно восстановить контроль над «Сумыхимпромом» - Общественная рабочая группа

Члены Общественной рабочей группы пришли к выводу, что наиболее сложная ситуация сложилась вокруг ПАО «Сумыхимпром». Имея намерение завладеть этим уникальным предприятием, группа Фирташа-С.Левочкина, сначала установила над ним оперативный контроль путем назначения в 2010 году на должность председателя правления И.Лазаковича, который до этого работал заместителем председателя правления ЗАО «Крымский Титан» (входит в состав Group DF, аффилированная с Д.Фирташем).

Как говорится в обращении, менее чем за два года управления И.Лазаковичем «Сумыхимпром» искусственно превратился в банкрота, наибольшую часть долгов сконцентрировали предприятия, которые входят в Group DF. Используя наличие больших объемов искусственно созданных обязательств, они образовали комитет кредиторов «Сумыхимпром», инициировали процедуру санации предприятия и назначили управляющим санацией именно И.Лазаковича, который довел «Сумыхимпром» до банкротства.

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Следствием этого является то, что государство, которое является владельцем почти 100% акций «Сумыхимпрома», полностью отстранена от управления предприятием, не влияет на процесс санации и на действия управляющего санацией И.Лазаковича. Скорее всего имеет место организованное доведение предприятия до банкротства в интересах группы Д.Фирташа-С.Левочкина, утверждается в обращении.

«До участия в комитете кредиторов «Сумыхимпрома» не были допущены представители государства. Процедура санации «Сумыхимпрома» фактически управляется единолично компанией Group DF International, которая является корпоративным центром Group DF. При отсутствии плана санации принятия мер по восстановлению платежеспособности предприятия не представляется возможным и санация фактически не происходит. В нарушение требований действующего законодательства до настоящего времени план санации «Сумыхимпром» управляющим санацией И.Лазаковичем не передан для согласования в ФГИУ. Такая деятельность управляющего санацией «Сумыхимпром» И.Лазаковича и распорядителя имущества Р.Марченко имеет целью удовлетворение интересов собственников Group DF Д.Фирташа и С.Левочкина, которые заинтересованы в приобретении имущественного комплекса «Сумыхимпром», в том числе, при его продаже в процессе ликвидации частями», - считают члены Общественной рабочей группы.

Они требуют: провести проверку на предмет доведения «Сумыхимпром» до банкротства организованной группой лиц во главе с Д.Фирташем и С.Левочкиным; провести проверку фактов злоупотребления служебными полномочиями управляющим санацией «Сумыхимпром» И.Лазаковичем и распорядителем имущества «Сумыхимпром» Р.Марченко; взять под контроль вопросы представительства государства во время рассмотрения хозяйственными судами дела о банкротстве «Сумыхимпром» с целью активного участия представителей ФГИУ, Генпрокуратуры и Минюста в отстаивании прав и интересов государства, которые заключаются в восстановлении платежеспособности «Сумыхимпром» и недопущении его ликвидации судом.

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Общественная рабочая группа по решению проблемных вопросов титановой отрасли Украины создана из числа специалистов отрасли, экспертов и юристов, она ставит целью прекращения уничтожения отрасли, восстановления ее потенциала и постановление отрасли на служение интересам государства, а не личным интересам представителей бывшей власти.

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