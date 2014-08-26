S&P улучшило прогноз по рейтингам горнорудной компании Ferrexpo

Служба кредитных рейтингов Standard & Poor's улучшила прогноз по рейтингам швейцарской компании Ferrexpo, контролирующей в Украине Полтавский и Еристовский горно-обогатительные комбинаты, говорится в сообщении агентства.

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Прогноз пересмотрен до «стабильного» с «негативного». Кроме того, Standard & Poor's подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги компании по обязательствам в иностранной валюте на уровне «CCC+/С» и долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги компании по обязательствам в национальной валюте на уровне «В-/В».

«Украинский производитель железорудных окатышей Ferrexpo PLC смог избежать перерывов в операционной деятельности и продемонстрировал высокие операционные и финансовые показатели в первом полугодии 2014 г., несмотря на продолжающийся конфликт на востоке Украины. И хотя деятельность компании остается подверженной растущему страновому риску Украины, мы полагаем, что компания располагает достаточным объемом денежных средств и подтвержденных кредитных линий для осуществления выплат по долговым обязательствам со сроками погашения в ближайшие несколько месяцев», - отмечают в S&P.

Справка УНИАН. Зарегистрированная в Швейцарии компания Ferrexpo AG является крупнейшим в СНГ производителем и экспортером сырья для металлургической промышленности окатышей. Ей принадлежит 97,31% акций Полтавского ГОКа. Основными потребителями выпускаемой компанией продукции являются металлургические комбинаты Европы, Китая, Индии, Японии и других стран.

Акции Ferrexpo, крупнейшим акционером которой является украинский бизнесмен Константин Жеваго, котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи.